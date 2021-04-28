Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 24 апреля одобрил закон о поправках в Кодекс об административной ответственности, предусматривающие снижение размеров штрафов за некоторые нарушения Правил дорожного движения.

Согласно изменениям, вносимым в Кодекс об административной ответственности, за нарушение статьи 128−6 (нарушение водителями транспортных средств правил остановки или стоянки) размер штрафа сокращается от 3 до 2 базовых расчетных величин. Кроме того, из статье исключаются части 2, 3 и 4, то есть отменяется «цепочка штрафов», сумма которых нарастает (с 3 до 15 БРВ) при повторных (два, три и более) нарушениях в течение года. Теперь (закон ещё должен подписать президент) будет действовать единая сумма штрафа — 2 БРВ (490 тысяч сумов).

Ранее депутаты Законодательной палаты указывали, что штрафы за нарушение ПДД не являются соразмерными доходам граждан и условиям, имеющимся на дорогах и улицах. Отсутствие условий для временной остановки транспорта, а именно наличия большого количества запрещающих знаков называлось одним из причин нарушения правил остановки или стоянки.

Законом также унифицируется сумма штрафов по некоторым нарушениям ПДД, поскольку, как отмечали разработчики поправок, наличие нормы «от и до» «создавало возможности для коррупции».

В статье 123 (выбрасывание мусора или иных предметов из транспортных средств) штраф «от 1/5 до 1 БРВ» заменяется на «0,5 БРВ».

Статью 137 КоАО (оставление места дорожно-транспортного происшествия его участниками) излагается в следующей редакции:

Оставление в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия его участниками влечёт наложение штрафа в сумме 15 БРВ.

Оставление в нарушение установленных правил места дорожно-транспортного происшествия его участниками, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба, влечёт наложение штрафа в сумме 30 БРВ или лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год либо административный арест до 15 суток.

В действующей редакции КоАО статья 137 состоит из одной части, которая предусматривает наказание в виде штрафа в сумме 30 БРВ или лишения права управления транспортными средствами сроком на 2 года либо административного ареста до 15 суток.

Штраф за нарушение статьи 141 КоАО (использование транспортных средств в целях личной наживы) также меняется — вместо градации «от 2 до 5 БРВ» вводится единый штраф в 2 БРВ.

В статье 147 (повреждение дорог, дорожных сооружений, технических средств регулирования дорожного движения, нарушение правил их содержания) штраф меняется с 1−3 БРВ до 2 БРВ.

Кроме того, смягчается наказания за нарушение части 2 статьи 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) — штраф для граждан в сумме 20 БРВ (сейчас — от 20 до 30), на должностных лиц — 30 БРВ (сейчас — от 30 до 50).