Программу стратегического партнерства Узбекистана и России в военной области на 2021−2025 годы подписали в среду в Бухаре министры обороны двух стран Баходир Курбанов и Сергей Шойгу, сообщило РИА Новости.

Программа подписана в рамках официального визита главы Минобороны РФ в Узбекистан, который начался во вторник, 27 апреля. В программе визита — обсуждение проблем международной и региональной безопасности, а также вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Узбекистаном и РФ.

Сергей Шойгу отметил, что такая программа разработана впервые и призвана поддерживать достигнутый темп взаимодействия, развивать двустороннее сотрудничество в военной сфере. При этом министр обороны России подчеркнул, что высокий уровень отношений в данной сфере сложился и укрепляется в первую очередь благодаря отношениям президентов России и Узбекистана.

«Мы заинтересованы в дальнейшем углублении двусторонних и многосторонних связей с Россией в плане наполнения нашего стратегического партнёрства и отношений союзничества конкретным практическим содержанием. Наряду с этим хотелось бы подчеркнуть, что Узбекистан также заинтересован в дальнейшем расширении всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией в области обороны и обеспечения региональной безопасности», — цитирует РИА Новости министра обороны Узбекистана Баходира Курбанова.

По словам главы российского оборонного ведомства, приоритеты военного сотрудничества двух стран — проведение двусторонних мероприятий по обеспечению военной безопасности, укрепление боевого потенциала Вооруженных сил Узбекистана, а также подготовка военных кадров.

Узбекистан, подчеркнул глава Минобороны РФ, — «стратегический партнер России в Центральноазиатском регионе». «Сегодня важно совместно противостоять вызовам и угрозам, особенно международному терроризму», — сказал министр обороны России.

Сергей Шойгу привёз в дар Узбекистану подборку архивных документов о вкладе народа страны в победу над фашизмом. Он также пригласил коллег из Узбекистана на Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум «Армия» и Армейские международные игры.

Отметим, что глава российского Минобороны прибыл в Узбекистан после визита в Таджикистан. Там стороны договорились о создании Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана для повышения надежности охраны государственной границы в воздушном пространстве.