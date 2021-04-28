В малой промышленной зоне «Фергана» ожидается запуск сборочного производства электромобилей. Об этом говорилось в презентации, которая была представлена на совещании под председательством президента в среду, обратила внимание «Газета.uz».

Планируется, что реализацией проекта займётся компания Central Asia Ceramic (производитель керамической продукции, сантехники). Ввод в эксплуатацию объекта стоимостью 520 млрд сумов намечен на ноябрь 2021 года. Производственная мощность составит 30 тысяч автомобилей в год, количество рабочих мест — 350.

В сентябре 2019 года президент посещал свободную экономическую зону «Коканд» в Ферганской области. Тогда сообщалось, что частное предприятие «Шаффоф омадли саноат» с 2021 года начнёт выпуск электромобилей совместно с китайской Silk Road Company. Стоимость электромобиля оценивалась в 3000 долларов. Однако с тех пор информации о проекте не было.

В марте Министерство финансов предлагало отменить сбор при покупке электромобилей внутри страны и их временном ввозе. В 2020 году Узбекистан импортировал 131 электромобиль на 2,9 млн долларов.

Компания «Узавтосаноат» сообщала, что может начать выпуск электромобилей в Узбекистане к 2025 году.