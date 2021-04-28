Исполняющим обязанности директора международного аэропорта Бухары назначен Джахонгир Кахрамонович Рахимов. Соответствующее решение было принято

28 апреля на выездном заседании правления Uzbekistan Airports под председательством главы компании Рано Джураевой, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства транспорта.

Джахонгир Рахимов (1977 г. р.), проработал в международном аэропорту Бухары 20 лет, отмечается в сообщении.

Вновь назначенному и.о. директора поручено ввести новое штатное расписание и назначить руководителей на ключевые позиции после согласования с руководством Uzbekistan Airports.

Ранее международный аэропорт Бухары возглавлял Тохир Бахронов. В 2020 году он скончался от осложнений коронавируса в возрасте 61 года.

На заседании правления также были рассмотрены меры по повышению конкурентоспособности аэропорта и по оптимизации расходов, а также дальнейшее развитие аэропорта.

Кроме того, на заседании была представлена новая штатная структура аэропорта, предусматривающая совершенствование операционной деятельности в соответствии с международными стандартами, оптимизацию штатной численности и введение новой системы оплаты труда, основанной на показателях эффективности работы.

Перед новым руководством поставлены приоритетные задачи по кардинальному совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности, сокращению непроизводственных расходов и повышению качества обслуживания пассажиров и воздушных судов.