Компания Bizning Uylar Development планирует построить и запустить в эксплуатацию свыше 50% объектов коммерческой недвижимости нового торгового квартала Alfraganus за 10 месяцев.

Удобная локация торгового объекта поможет вести и развивать свой бизнес в одной из наиболее привлекательных точек Ташкента. На территории более 110 тысяч кв. м предпринимателей ждут 507 вариантов коммерческой недвижимости под открытым небом. Коммерческие объекты Alfraganus помогут развивать любое направление бизнеса и коммерции. Они станут оптимальным выбором как для сферы ритейла и самых разных форматов торговли, коммерции, общепита, так и для сферы услуг во всем ее многообразии.

Различные по формату, размеру, фасадному оформлению и функциональному назначению, все помещения торгового квартала объединены общим архитектурным решением и способны стать надежным фундаментом выгодного и высокорентабельного бизнеса в ближайшем будущем. Благодаря бесперебойному строительному процессу и использованию передовых технологий компания планирует сдачу объектов первой фазы уже в течение первых 10 месяцев. Реализация первой фазы предусматривает запуск и введение в эксплуатацию 262 помещений торгового квартала, что составляет свыше 50% всех торговых точек проекта.





Параллельно компания планирует поэтапно реализовать и сдать инфраструктурные объекты общего пользования: специальные места доступа на территорию для пешеходов и въезда для автовладельцев, обширный паркинг, общественные зоны для досуга и прогулок и другие.

Торговый квартал Alfraganus — это не только новый формат торгового пространства, но и возможность приобретения готового арендного бизнеса с уже существующим арендатором. Такой вид пассивного дохода способен с самых первых дней стать источником гарантированного и стабильного заработка.

На момент активного строительного процесса компания предлагает выгодные условия приобретения коммерческой недвижимости. В офисе продаж будущих покупателей ждут специальные скидки до 25% и предложения рассрочки. До старта реализации проекта остается всего 10 месяцев, каждый из которых будет увеличивать стоимость объекта. По прогнозу привлеченных международных специалистов в области коммерческой недвижимости, капитализация проекта на момент сдачи достигнет 30%.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. «УзБум», ресторан China Town.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

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