Никто не заинтересован в возобновлении гражданской войны в Афганистане, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN, добавив, однако, что это возможный сценарий. Расшифровка разговора опубликована на сайте Госдепартамента США.

«Никто не заинтересован в возобновлении гражданской войны в Афганистане. Уж точно не народ Афганистана. Ни, в конце концов, афганское правительство или „Талибан“. Ни одна из стран-соседей Афганистана. Соседям, в том числе и другим странам в регионе, которые оставались в стороне последние 20 лет, поскольку мы с союзниками и партнёрами по НАТО были активно вовлечены в процесс там, теперь придётся решать, учитывая их интересы в стабильном Афганистане и имеющееся влияние, будут ли они пытаться использовать это влияние, чтобы удержать баланс», — сказал Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что США выводят войска из Афганистана, но не уходят из страны.

«Мы по-прежнему проводим дипломатическую работу для поддержки афганского правительства и его народа, развития страны, экономической и гуманитарной помощи, помощи силам безопасности», — отметил госсекретарь США.

Энтони Блинкен также сообщил, что США работают над тем, чтобы афганцы, работавшие на Соединённые Штаты в Афганистане (переводчики, инженеры, местные партнёры, их семьи — всего около 18 тысяч человек) и ощущающие из-за этого прямую угрозу своим жизням, смогли переехать в США по специальной визовой программе.

Президент США Джо Байден в середине апреля объявил о начале вывода американских войск из Афганистана с 1 мая. Процесс планируется завершить к 11 сентября — 20-й годовщине атаки «Аль-Каиды» на Всемирный торговый центр и Пентагон.