В четвертом выпуске подкаста «Узбекинвест» «Все о страховании. Простым языком» специалист компании Абдулазиз Хасанов рассказал о выгодах страхования КАСКО, почему его нельзя сравнивать с обязательным автострахованием и как получить выплату за один день.

КАСКО — добровольное страхование автомобиля, предусматривающее выплату страховой компенсации, если машина пострадала из-за сильного ветра, на нее упало дерево, дверь автомобиля кто-то поцарапал или сбоку въехал водитель-курсант.





Максимальный размер страховой выплаты по КАСКО, которую может получить автовладелец, не устанавливается законодательством. Она устанавливается самим владельцем и страховой компанией по договоренности. «Узбекинвест» рекомендует застраховать свой автомобиль на полную стоимость в день оформления страхового полиса. Если автомобиль после несчастного случая не будет подлежать восстановлению, компания выплатит полную сумму страховки в денежном виде. На эти деньги можно купить новый автомобиль.





«Узбекинвест» предлагает автовладельцам инновационный продукт КАСКО 2.0, условия которого являются одними из выгодных на страховом рынке.

В «Узбекинвест» можно застраховать автомобиль от всех рисков. Выплата не производится, только если водитель был в нетрезвом виде. Сообщить об инциденте можно через мобильное приложение компании, не посещая офис. Благодаря новым технологиям и профессионализму специалистов «Узбекинвест» клиенты получают выплаты всего в течение 20 часов с момента происшествия.

Кроме этого, компания предоставляет бесплатные дополнительные услуги для клиентов, оформивших КАСКО:

бесплатная услуга «трезвый водитель» (перегон автомобиля);

организация эвакуатора (бесплатно);

организация и покрытие расходов на такси, пока автомобиль в ремонте;

бесплатная техническая помощь от специалистов компании с выездом на места (подзарядка аккумулятора, замена колес и прочее).

Рассчитать стоимость и оформить полис КАСКО можно на сайте компании и через мобильное приложение, а также через круглосуточный call-центр компании по номеру: (+998) 71−207−60−00.

Подкасты на русском языке от компании «Узбекинвест» можно услышать каждый второй и четвертый четверг месяца в 10:00 в прямом эфире радиостанции Oriat FM (волна 100,5) и на Facebook.

Видео- и аудиозаписи подкастов доступны в YouTube, соцсетях и популярных аудиосервисах.

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