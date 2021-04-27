Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении в понедельник заявил, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране с 29 апреля по 17 мая будет действовать полный локдаун. Об этом передаёт агентство «Анадолу».

«Мы должны быстро сократить количество случаев заражения до менее 5000. Иначе мы столкнемся с последствиями во всех сферах, от туризма до торговли и образования», — предупредил президент.

Во всех школах будут приостановлены очные занятия, также откладываются все экзамены.

Торговые сети будут закрыты по воскресеньям, а в другие дни они будут работать только в определенные часы.

Все субъекты хозяйствования приостанавливают свою деятельность, за исключением организаций, которые не подпадают под действие директивы Министерства внутренних дел.

Междугородные поездки будут возможны только при наличии разрешения, а междугородный транспорт будет работать только с 50-процентной загрузкой.

Правила въезда иностранных граждан

МИД Узбекистана со ссылкой на посольство в г. Анкаре сообщил, что правительство Турции продлило до 31 мая введённые ранее правила въезда в страну граждан зарубежных государств (в возрасте 6 лет и старше), в соответствии с которым необходимо:

за 72 часа до прилёта в Турцию сдать ПЦР-тест и получить соответствующую справку на английском языке с QR-кодом, которая должна быть переведена на английский язык и содержать в себе формулировку Negative Sars-CoV-2 PCR ;

; заполнить форму о сдаче ПЦР-теста на сайте Минздрава Турции. При заполнении формы требуется указать на английском языке, как в заграничном паспорте: имя, фамилию, национальность, номер паспорта, телефона, адрес электронной почты, данные рейса, адрес временного проживания в Турции, страны, которые турист посещал в течение 10-дней до прибытия в Турцию;

распечатать заполненную анкету и скачать на мобильное устройство (смартфон, планшет и т. д. ) — после заполнения формы будет сформирован персональный HES-код, который следует предъявлять в ходе поездки, при заселении в отеле в Турции, а также для посещения ряда объектов и мероприятий. Предъявить HES-код можно как в распечатанном виде, так и на экране мобильного устройства;

) — после заполнения формы будет сформирован персональный HES-код, который следует предъявлять в ходе поездки, при заселении в отеле в Турции, а также для посещения ряда объектов и мероприятий. Предъявить HES-код можно как в распечатанном виде, так и на экране мобильного устройства; предъявить распечатанную или скачанную анкету на мобильном устройстве сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано.

Граждане зарубежных государств, прибывающие в Турцию без HES-кода, могут получить запрет на въезд в страну с последующей депортацией за собственный счёт.

Данные требования не распространяется на транзитных пассажиров.