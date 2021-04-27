Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении в понедельник заявил, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране с 29 апреля по 17 мая будет действовать полный локдаун. Об этом передаёт агентство «Анадолу».

«Мы должны быстро сократить количество случаев заражения до менее 5000. Иначе мы столкнемся с последствиями во всех сферах, от туризма до торговли и образования», — предупредил президент.

Во всех школах будут приостановлены очные занятия, также откладываются все экзамены.

Торговые сети будут закрыты по воскресеньям, а в другие дни они будут работать только в определенные часы.

Реклама на Газета.uz

Все субъекты хозяйствования приостанавливают свою деятельность, за исключением организаций, которые не подпадают под действие директивы Министерства внутренних дел.

Междугородные поездки будут возможны только при наличии разрешения, а междугородный транспорт будет работать только с 50-процентной загрузкой.

Правила въезда иностранных граждан

МИД Узбекистана со ссылкой на посольство в г. Анкаре сообщил, что правительство Турции продлило до 31 мая введённые ранее правила въезда в страну граждан зарубежных государств (в возрасте 6 лет и старше), в соответствии с которым необходимо:

  • за 72 часа до прилёта в Турцию сдать ПЦР-тест и получить соответствующую справку на английском языке с QR-кодом, которая должна быть переведена на английский язык и содержать в себе формулировку Negative Sars-CoV-2 PCR;
  • заполнить форму о сдаче ПЦР-теста на сайте Минздрава Турции. При заполнении формы требуется указать на английском языке, как в заграничном паспорте: имя, фамилию, национальность, номер паспорта, телефона, адрес электронной почты, данные рейса, адрес временного проживания в Турции, страны, которые турист посещал в течение 10-дней до прибытия в Турцию;
  • распечатать заполненную анкету и скачать на мобильное устройство (смартфон, планшет и т. д.) — после заполнения формы будет сформирован персональный HES-код, который следует предъявлять в ходе поездки, при заселении в отеле в Турции, а также для посещения ряда объектов и мероприятий. Предъявить HES-код можно как в распечатанном виде, так и на экране мобильного устройства;
  • предъявить распечатанную или скачанную анкету на мобильном устройстве сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано.

Граждане зарубежных государств, прибывающие в Турцию без HES-кода, могут получить запрет на въезд в страну с последующей депортацией за собственный счёт.

Данные требования не распространяется на транзитных пассажиров.