Информация о том, что вакцинация российской вакциной от коронавируса «Спутник V» будет платной, не соответствует действительности, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Мухаммаджон Бозоров.
В социальных сетях распространяются сообщения о том, что в частных клиниках стоимость вакцинации «Спутником V» составляет от 500 тысяч сумов.
«Вакцина „Спутник V“ не будет платной. Эта информация не соответствует действительности. Мы только планируем начать прививать „Спутником V“», — заявил пресс-секретарь службы.
Мухаммаджон Бозоров подчеркнул, что «Спутник V», как и другие вакцины от коронавируса, — китайско-узбекскую ZF-UZ-VAC2001 и AstraZeneca (Covishield, произведённую в Индии), жители Узбекистана получат бесплатно.
На первом этапе вакцину в приоритетном порядке получают граждане старше 65 лет и медицинские работники.
27 апреля в Узбекистан была доставлена вторая партия «Спутник V» из 50 тысяч доз. Первая партия была привезена 23 апреля, её объём не уточнялся.
Премьер-министр Абдулла Арипов ранее сообщал, что до конца апреля Узбекистан получит 300 тысяч доз российской вакцины. Планировалось, что всего будет закуплен 1 миллион доз. Половину стоимости всего объёма «Спутник V» профинансировал предприниматель Алишер Усманов.
Во вторник в Узбекистан также прибыла вторая партия китайско-узбекской вакцины ZF-UZ-VAC2001 в объёме 1 миллион доз. Ожидается поставка дополнительной партии вакцины AstraZeneca.
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да пусть будет платной, но доступной.
я не хочу чтобы, как в одной стране — вместо вакцины кололи физраствор.
Александр Мурин
Как же всё это медленно у нас идет!
Евгений Ли
@Александр Мурин, Так вакцина не наша же, вот и медленно. Но к нам приходили уже, спрашивали о вакцинации, так что ничего не медленно, нормально.
Viktor Osipov
когда можно будет идти в поликлинику и привиться российской вакциной?
R. Lewine
Спасибо за официальную информацию. Но по-прежнему не ясно, где именно и какие категории людей будут прививаться. И по-прежнему нет ответа на вопрос, почему Спутник не закупают в большем объеме?
Вазген Ксеракопян
Да. Она будет бесплатной. Но для избранных. Как то так )))
Aider Hurshidov
Ни какой информации нет куда кому поступить спутник V? Звонил в мин. здравохранения сказали что в Чирчик спутник не поступит так как нужно -18 градусов для хранения у нас якрбы нет таких холодильников которые могут держать температуру -18 градусов как понимать не знаю как м где ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ???
Алина Цой
Почему наше Министерство инноваций (или кто там занимается закупками вакцин от коронавируса) так намудрило с этими вакцинами?
Весь мир отказывается от вакцины AstraZeneca из за риска развития тромбоза, а наши медики продолжают ее колоть населению? Та же самая история с этой китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001, о которой в открытых источниках информации нет абсолютно НИКАКОЙ информации о ее эффективности и безопасности! В Китае эту вакцину разработала и производит крупная частная фармкомпания, она не зарегистрирована даже в самом Китае! Не так давно представитель этой компании сказал в интервью, что эффективность этой вакцины составляет всего 62%!!!
Наши, как всегда, решили сэкономить на здоровье населения и закупили эту вакцину, которую еще и 3 раза нужно вводить. Общий период выработки антител у этой вакцины растягивается аж на 3 месяца. Тогда как у Спутника V этот период составляет 42 дня и делается всего 2 укола.
Почему переговоры с Россией осенью 2020 года о закупке 30 млн доз Спутника зашли в тупик? И вместо 30 млн мы получим всего 1 млн доз, что равно 500 тысячам человек! Это капля в море!
Кого будем обвинять в несвоевременных действиях в отношении закупки безопасной и эффективной вакцины Спутник?
Кого будем обвинять в некомпетентных действиях в отношении обеспечения безопасности и защиты здоровья населения Узбекистана от коронавирусной инфекции?
Кто знает ответы на эти вопросы?