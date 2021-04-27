Seoul Mun — проект торгово-досугового центра, который возводится на набережной канала Бурджар. Северный берег расположен вдоль улицы Сеульская, а южный — вдоль улицы Бабура. Три уровня магазинов, кафе, ресторанов, супермаркетов, детских и развлекательных зон, а также сотни услуг будут располагаться вдоль прогулочных аллей водоема на территории Seoul Mun.





Строительство объекта ведется с осени 2019 года и, набрав стремительные темпы, активно продолжается. На сегодняшний день внушительный прогресс работ очевиден. В четвертом блоке на южном берегу уже возвышается третий этаж зданий. В соседних блоках завершаются работы по установке опалубки перекрытий второго уровня. Армирование и бетонирование колонн первого уровня почти завершены.





Продолжаются работы по изоляции стены и стыков фундаментных свай и колонн. Каждый участок изолируется в два слоя. Стыки проверяются на герметичность и качество. На северном берегу активно ведутся земельные работы. На данный момент вывезено более 22,5 тысячи кубометров грунта.





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