В минувшую субботу АИКБ «Ипак Йули» и международная компания Visa завершили в головном офисе банка акцию «Выиграть автомобиль − просто», которая началась в сентябре 2020 года. Суперприз акции — автомобиль Hyundai Elantra Active достался предпринимательнице из Ташкента Ширин Вахидовой, многолетнему клиенту банка.





Условия участия в розыгрыше призов были просты, понятны и легко достижимы. В акции могли принять участие физические лица — граждане Узбекистана, а также лица без гражданства и иностранные резиденты, имеющие вид на жительство в стране. Главное условие — участники должны быть держателями карт международной платежной системы Visa: Virtual, Start, Exchange, Platinum Light, Platinum Black и Infinite, выпущенными в любом отделении банка «Ипак Йули».





Для участия в розыгрыше ценных призов необходимо было оплатить покупки картой Visa на сумму от 10 долларов США. Учитывались только покупки, оплаченные через терминалы, включая покупки в Узбекистане и через интернет. Таких участников в последнем туре набралось более восьми тысяч человек со всей страны.





На протяжении семи месяцев разыгрывались 94 приза. Это были полезные и современные гаджеты и девайсы: беспроводные наушники, многофункциональные цифровые часы, портативные колонки, переносные аккумуляторы, фитнес-браслеты, наушники, смарт-часы и смартфоны.





Условия участия в розыгрыше суперприза были сложнее, но тоже вполне достижимы: за период с 1 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года необходимо было совершить оплату на сумму от 100 долларов с карты Visa.

Как и в случае с призами, учитывались только покупки, оплаченные через терминал (включая покупки в Узбекистане) и интернет.

«С самого первого розыгрыша призов мы проводили акцию максимально открыто и прозрачно. Потому что акция „Выиграть автомобиль − просто“ была организована АИКБ „Ипак Йули“ совместно с международной платежной системой Visa для повышения лояльности клиентов, увеличения количества выпускаемых карт и оборотов, осуществляемых по ним», — отметил Бахтиёр Алимов, начальник департамента розничного бизнеса АИКБ «Ипак Йули».

Без доверия нет лояльности, поэтому ежемесячные розыгрыши ценных призов проходили в формате онлайн-трансляций на официальной странице банка в Instagram. Участие в акции можно было проверить простым способом через сайт банка, введя последние четыре цифры на карте и Ф.И.О. Список победителей акции ежемесячно публиковался на сайте в разделе «Новости». Записи прямых эфиров сохранены в актуальных историях Instagram.





О проведении финального розыгрыша было также заранее объявлено на официальных страницах банка в социальных сетях. Каждый клиент «Ипак Йули» из числа держателей карт Visa мог проверить свое участие в акции. Более того, в день проведения розыгрыша были приглашены журналисты и блогеры, которые следили за прозрачностью процесса и вели прямые включения для своих подписчиков.

Финальный розыгрыш ценных призов за март, а также долгожданное определение обладателя главного приза за весь период среди участников акции «Выиграть автомобиль — просто» был ярким, шумным, позитивным и доброжелательным. Будущего счастливого обладателя автомобиля Hyundai Elantra Active определяли среди более 14,4 тысячи претендентов с помощью сайта random.org в прямом эфире на официальной странице банка в Instagram.

«У меня два магазина. По роду деятельности я периодически совершала платежи по 100 долларов и выше, так как сама занималась таргетингом в Instagram. Я даже не предполагала, что принимаю участие в конкурсе. Потому что я думала, что конкурсы — это вечная волокита: куда-то идти, что-то заполнять, кому-то сдавать. И всегда проходила мимо разных конкурсов. А когда мне позвонили: „Срочно ответьте в Telegram, вы выиграли, выходите в прямой эфир: вас ждут, вам звонят“, — я была просто в шоке. В это время собиралась на работу. Я всегда мечтала о таком: выиграть что-нибудь похожее. И вот мечта сбылась совершенно неожиданно. „Ипак Йули“ — вы супер, с вами сбываются мечты», — делится впечатлениями Ширин Вахидова, предпринимательница.

Свидетели реакции Ширин Вахидовой во время прямого включения радовались так, будто не только Ширин, но и каждый сидящий в зале выиграл по автомобилю от банка «Ипак Йули» и международной компании Visa.

Открыть международную карту Visa бесплатно можно в любом из офисов АИКБ «Ипак Йули» или через мобильное приложение Ipak Yo’li Mobile с бесплатной доставкой.

Акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак Йули» осуществляет свою деятельность с 1990 года. В 2013 года акционером банка стал Азиатский банк развития. В 2020 году Немецкий финансовый институт развития (DEG) и Triodos Investment Management инвестировали в АИКБ «Ипак Йули» около 25 млн долларов.

Региональная сеть Банка «Ипак Йули» насчитывает 17 филиалов: 8 в Ташкенте и 9 — в регионах страны. При филиалах действуют 40 мини-банков и 24 спецкассы.

АИКБ «Ипак Йули» установил более 300 банкоматов по всему Узбекистану и ввел в действие свыше 24 тысяч терминалов.

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