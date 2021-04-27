Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева на пленарном заседании верхней палаты парламента 23 апреля заявила, что с каждым годом растут объёмы незаконных расходов, недостачи и хищения, а также неэффективных расходов из бюджета.

Например, в 2017 году этот показатель составлял 36,5 млрд сумов, 2018 году — 1,2 трлн сумов, в 2019 году — 1,1 трлн сумов, в 2020 году — 2,7 трлн сумов, сказала она.

«Это хорошо, что Счётная палата выявляет такие случаи. Но, с другой стороны, появляются вопросы: так ли легко незаконно растрачивать бюджетных средств? Это можно предотвратить и предотвращается, но завтра приходит следующий руководитель и продолжает [незаконные расходы]. Возможно, есть какие-то механизмы, которые создают такую возможность? Может нам необходимо принять какие-то законные меры, внести изменения в законы?» — спросила глава Сената, обратившись к первому заместителю председателя Счётной палаты Баходиру Турабову.

Баходир Турабов. Фото: Сенат.

По его словам, одной из причин роста этого показателя является увеличение числа контрольных мероприятий и тематических аналитических изучений (если в 2016 году было 25 мероприятий, то в 2020 году — 87).

Ещё одной причиной он назвал «человеческий фактор» при обмене информацией между министерствами и ведомствами. Первый замглавы Счётной палаты отметил, что поэтапное внедрение системы антикоррупционного комплаенс-контроля в министерствах и ведомствах позволяет предотвратить незаконные расходы из бюджета.

«Нужно без остановки работать над конкретизацией и усилением механизмов, систем контроля. Вообще вопрос незаконных расходов необходимо вывести из повестки дня. Такого вопроса вообще не должно быть. Бюджетные средства — это деньги народа, которые должны поступать им. Нельзя допускать, чтобы они попадали в карман чиновников. Если это происходит, нужно беспощадно наказывать их», — заявила Танзила Нарбаева, указав, что Счётная палата в рамках своих полномочий может направлять материалы в прокуратуру.

Баходир Турабов также сообщил, что хокимияты нескольких областей внесли изменения в параметры местных бюджетов без согласования с местными кенгашами народных депутатов. По его словам, хокимият Джизакской области внёс изменения в бюджетные параметры на 35 млрд сумов, Хорезмской области — на 10 млрд сумов, Андижанской области — на 15 млрд сумов, хотя эти решения не были утверждены решениями местных кенгашей.

Первый замглавы Счётной палаты сообщил, что совместно с Министерством финансов приняты меры по предотвращению таких случаев.

При изучении процесса выделения земель в регионах Счётная палата выяснила, что местные хокимияты в 598 случаях реализовали земли напрямую без проведения аукционов, в результате бюджет недополучил 36,9 млрд сумов.

Кроме того, при реализации земель на платформе E-Ijro Auksion неправильно высчитана стоимость 4383 земель, в результате в бюджет потерял потенциальные поступления в 11,2 млрд сумов.

По 416 земельным участкам не выполнены инвестиционные обязательства на 279,2 млрд сумов и не созданы почти 3700 рабочих мест.

«Анализ показал, что основными причинами этому является отсутствие конкретного порядка по определению инвестиционных обязательств при реализации земли. Кроме того, действующий порядок по определению первоначальной стоимости не позволяет определить настоящую закупочную стоимость. Например, 2021 земельный участок первоначальной стоимостью 21 млрд сумов несколько раз выставлялся на аукцион, но уже 8 месяцев они не продаются», — заявил Баходир Турабов.

Первый замглавы Счётной палаты сообщил, что в Ташкентской области было заявлено о запуске в эксплуатацию 14 объектов для улучшения водоснабжения в регионе, но на самом деле они не были запущены до конца, из-за чего свыше 12 тысячам домовладениям не доставляется чистая питьевая вода.

На том же заседании Баходир Турабов рассказал, что при реализации проекта по совершенствованию системы здравоохранения (Здоровье-3), финансируемого в том числе за счёт госдолга, установлено нецелевое использование 18,6 млн долларов.

Глава Сената Танзила Нарбаева заявила, что в прошлом году в бюджетных учреждениях было расхищено свыше 301 млрд сумов. Число коррумпированных чиновников увеличилось почти на 30%, незаконно выделено более 78 тысяч га земли.