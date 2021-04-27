Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 апреля ознакомился с презентацией о совершенствовании системы управления многоквартирными домами. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня в стране насчитывается 37,4 тысячи многоквартирных домов с более чем 1,3 миллиона квартир. 68% всех домов обслуживаются товариществами, 24% — управляющими компаниями, 8% домов не имеют управления.

Действуют 4430 товариществ собственников жилья, из которых «удовлетворительно работают только 1350, или 30%», говорится в сообщении. Положение остальных оценивается как умеренное и тяжелое. Какие критерии применялись при изучении, не уточняется.

Исследование показало, что причиной проблем являются «нерентабельность тарифов по платежам, непрозрачность расчетов, устаревание инженерно-коммуникационных сетей. Многие товарищества не выполняют свои обязанности, не хватает кадров. В результате домовладельцы не доверяют товариществам и управляющим компаниям. Собираемость платежей низкая, вследствие чего образовалась большая дебиторская задолженность».

При участии зарубежных специалистов проведено изучение проблем на местах, мнений жителей и представителей товариществ. По итогам изучения разработаны предложения по совершенствованию системы обслуживания многоквартирного жилья на основе международного опыта.

При территориальных управлениях Министерства жилищно-коммунального обслуживания планируется создать фонды ремонта многоквартирного жилищного фонда. Они будут формироваться из средств республиканского бюджета, местных бюджетов и накапливаемых средств собственников в пропорции 35, 35 и 30% соответственно.

Для прозрачности расчетов планируется вести электронный реестр управляющих организаций и товариществ, открыть лицевые счета для каждого многоквартирного дома, четко определить территорию обслуживания дома, усовершенствовать порядок представления отчетности собственникам и внедрить биллинговую систему, отмечается в сообщении.

Как мы уже писали, предлагается ввести норму, согласно которой новые многоэтажные дома будут находиться в управлении строительной организации в течение двух лет после сдачи в эксплуатацию, с разработкой правил содержания и технической эксплуатации жилья.

Запланировано также кардинальное совершенствование системы обучения работников управляющих компаний и товариществ.