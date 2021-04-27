В Ташкенте начиная с 2022 года один раз в два года будет проходить международный фестиваль театрального искусства «Евразия». Постановление об этом 23 апреля принял Кабинет министров Узбекистана, сообщила Norma.uz.

Проведение театрального фестиваля было предусмотрено программой по развитию сферы культуры и искусства в Узбекистане в 2020—2021 годах, утверждённой президентом в мае прошлого года.

Министерству культуры, Министерству иностранных дел, Ассоциации театральных деятелей Узбекистана и Союзу писателей Узбекистана поручено:

сформировать список театральных коллективов зарубежных стран для участия в Фестивале;

осуществить работу по отбору спектаклей для показа на Фестивале;

подготовить сценарии открытия и закрытия, и художественную программу;

сформировать список участвующих в научно-практической конференции учёных театроведов и искусствоведов, известных деятелей искусства, ведущих специалистов и почётных гостей из зарубежных стран;

подготовить к изданию и напечатать сборник материалов научно-практической конференции.

Половина расходов на подготовку и организацию фестиваля будет покрыта за счёт дополнительных источников местного бюджета Ташкента, пожертвований юридических и физических лиц, другая половина — за счёт Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры.