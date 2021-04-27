УВД Кашкадарьинской области завершило изучение инцидента с участием сотрудников органов внутренних дел и корреспондента Daryo Отабека Кулдошева в Карши 16 апреля.

Тогда сообщалось, что правоохранители препятствовали работе журналиста, в частности, во время съёмки пятничного намаза выхватили у него телефон, а самого доставили в отдел внутренних дел.

В областном УВД отметили, что участником инцидента был заместитель начальника УКД ОВД Карши Азамат Шоймарданов, который «грубо нарушил дисциплинарный устав и правила поведения сотрудников органов внутренних дел, а также требования нормативных приказов, регулирующих деятельность ОВД». С учётом выявленных нарушений ему объявлен «строгий выговор».

Инспектор профилактики и командир батальона патрульно-постовой службы, доставившие журналиста в отделение ОВД, действовали в рамках правил, отметили в УВД.

Копия заключения служебной проверки и собранные документы переданы в прокуратуру Карши для правовой оценки, добавили в пресс-службе УВД.