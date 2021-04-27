Дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей произошло днём 26 апреля в Яшнабадском районе Ташкента, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.





На улице Фаргона йули столкнулись ЗИЛ под управлением 49-летнего уроженца Ташкентской области Кодира А., КамАЗ, управляемый 26-летним уроженцем Бухарской области Муроджоном Х., Cobalt, которым управлял 24-летний уроженец Ташкентской области Асроржон А., и Spark, управляемый 53-летним уроженцем Навоийской области Элдором Р.

«Согласно предварительным данным, причиной ДТП стала потеря управления водителем автомобиля Spark, в результате которой он совершил столкновение с Cobalt и КамАЗом, после чего Cobalt столкнулся с ЗИЛом», — говорится в сообщении.

Пострадавших в происшествии нет. ГУВД Ташкента ведет дознание.