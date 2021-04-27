Деятельность British Management University основана на мировых образовательных стандартах, а выпускники помимо диплома университета, признаваемого документом о высшем образовании в Узбекистане, получат международные профессиональные сертификаты и/или второй диплом от одного из зарубежных университетов-партнеров.





Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, университет также проведет выездные вступительные экзамены по математике 7−8 мая в Навои по адресу: г. Навои, здание Навоийского государственного педагогического института, факультет истории, кабинет № 101. Также в перспективе запланировано проведение выездных экзаменов в Самарканде.

Получить подробные инструкции и записаться на экзамены можно на сайте BMU.

Абитуриентам, которые успешно пройдут тестирование по математике и предоставят сертификат IELTS ≥ 5.5 (или эквивалент: TOEFL, Duolingo, Pearson), будет выслано официальное уведомление о приглашении на поступление в университет (Offer Letter) в течение трех недель.

Гранты BMU

100-процентные университетские гранты будут предоставлены абитуриентам с выдающимися способностями из малообеспеченных семей. Для их получения необходимо предоставить соответствующие документы, написать сочинение/эссе и пройти собеседование с комиссией по грантам.

50-процентные университетские гранты будут предоставлены абитуриентам, набравшим 7.0 или более на IELTS, показавшим высокие результаты на экзамене по математике и прошедшим собеседование с комиссией по грантам.

Заявка на грант может быть подана только после того, как абитуриент прошел все вступительные экзамены и получил от университета официальное уведомление о приглашении на поступление (Offer Letter).

Стипендии BMU

Университет делает все возможное для мотивации академической успеваемости студентов. Начиная с весеннего семестра первого года обучения, студенты BMU с отличной успеваемостью получают академические стипендии: «золотую» в размере 1 млн сумов в месяц или «серебряную» в размере 500 тысяч сумов в месяц.

Для подачи заявки на BMU Math Exam необходимо нажать кнопку Apply now в правом нижнем углу сайта (экрана).

Тестирование абитуриентов по математике (BMU Math Exam) проводится каждую субботу в здании университета по адресу: Шайхантохурский район, ул. Себзар, 22.

Телефон: (+998) 95−511−99−99.

Сайт: bmu-edu.uz

E-mail: info@bmu-edu.uz

Instagram: @bmuedu

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