По Узбекистану установилась ясная погода с температурой воздуха, более характерной для начала лета, сообщает Узгидромет.

26 апреля и в течение большей части рабочей недели температурный фон будет превышать норму на 5−8 градусов. Температура воздуха будет в пределах ночью +14…+17 градусов, днём — +32…+35 градусов, по югу и пустынной зоне — до +37…+38 градусов.

Дневная температура будет приближаться, а в некоторых регионах может перекрыть абсолютные максимумы для этих дней, отмечают синоптики.

В конце недели произойдёт заток прохладной и слабовлажной воздушной массы с северных районов Каспийского моря. Ожидается увеличение облачности, но осадки маловероятны. Дневная температура незначительно снизится — до +27…+32 градусов, но по-прежнему останется выше нормы.