Компания «Джизакский Автомобильный Завод», представляющая бренд Škoda в Узбекистане, озвучила новые цены на кроссовер Skoda KODIAQ.

Теперь цена на автомобиль начинается от:

337 млн сумов — Ambition, индивидуальный заказ с конфигуратором;

377,5 млн сумов — Style, индивидуальный заказ с конфигуратором.

Новая комплектация автомобиля Skoda KODIAQ дает возможность покупателю собрать автомобиль на свой вкус. Skoda KODIAQ подстроится под предпочтения будущего владельца благодаря индивидуальному заказу. Выбрать можно из каталога более 70 опций по конфигуратору. Теперь покупатель решает и выбирает, что ему нужно для комфортной езды.

Договора на автомобиль и подробную информацию можно получить у официальных дилеров Skoda в Узбекистане:

Driver’s Village Motor Group (Ташкент)

Телефоны: (+998) 71−200−07−00, (+998) 91−200−70−70.

Sergeli Avtotexxizmat (Ташкент)

Телефон: (+998) 55−502−71−71.

Nuravshon Avtocentr (Ташкентская область)

Телефон: (+998) 71−203−30−20.

Buhara Avto Magnat (Бухарская область)

Телефон: (+998) 91−793−74−47.

Global Merchendize Inc (Навои)

Телефон: (+998) 97−367−02−32.

Регал (Самарканд)

Телефон: (+998) 97−920−86−65.

Kokand Auto Trade (Ферганская область)

Телефоны: (+998) 90−570−04−00, (+998) 73−229−01−00.

Call-центр: (+998) 71−202−71−71.

Сайт: skoda-avto.uz

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