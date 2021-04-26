Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 апреля провёл видеоселекторное совещание, посвященное развитию сферы услуг в регионах, где он затронул вопрос финансирования проектов, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Согласно расчетам, в этом году банки выделят на проекты в сфере услуг не менее 18 трлн сумов кредитов, заявил глава государства.

Кроме того, государство через коммерческие банки выделит дополнительно 300 млн долларов. Из них 150 млн долларов дойдут до регионов к 1 июля.

Хокимы областей, районов, городов, руководители секторов вместе с закрепленными за махаллями должностными лицами сформируют перечень проектов по принципу «махалля — район — банк». При этом будет предусматриваться организация в каждой махалле не менее 20 видов услуг, а в районах и городах — не менее 70 видов услуг. Его определено 42 тысяч новых проектов на 59 трлн сумов с созданием 150 тысяч постоянных рабочих мест.

«Вы не успеваете за принятыми постановлениями. Мы приняли много постановлений, но нет руководителей, которые могут обеспечить их исполнение, им не хватает знаний, потенциала. Нужно сократить совещания и работать только на результат и контроль», — сказал президент.

Вместе с тем Национальный банк внешнеэкономической деятельности привлечет дополнительно 200 млн долларов на открытие туристических, транспортных, медицинских, образовательных услуг и крупных торговых центров в 28 крупных и средних городах.

В целом на сферу услуг планируется направить 500 млн долларов, или 5,5 трлн сумов.

«Перед постановкой задачи мы создаем условия, выделяем средства. На одну только сферу услуг даём 500 млн долларов. Если правильно и честно распорядиться ими, можно создать тысячи рабочих мест. Когда каждый министр будет действовать как патриот, сам тянуть свою телегу, ценить каждый выделенный сум, тогда люди поверят, — сказал Шавкат Мирзиёев.

Отмечалось, что руководители министерств и ведомств несут ответственность за развитие услуг по своему направлению.

«Министрам необходимо создать правовую основу для деятельности частного сектора в своих сферах, упростить требования для получения разрешений и открыть путь для предпринимательства. Необходимо четко определить, чем может заниматься государственное предприятие, в каком виде деятельности возможно государственно-частное партнерства или участие частного сектора», — сказал президент.

К примеру, за последние 2 года построено около 6000 многоквартирных домов. По его словам, можно создать управляющие компании для их эксплуатации, организовать оказание различных услуг внутри массивов, Можно также создать торговые и сервисные объекты в зонах аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов, вдоль автомагистралей, с установлением требований по безопасности, что обеспечит доход предпринимателям и занятость населению, подчеркнул президент.

Для расширения участия частного сектора в сфере информационных технологий можно увеличить объем услуг связи и доступа в интернет минимум в два раза (20 трлн сумов), программирования — в 3 раза (2,5 трлн сумов), сказал Шавкат Мирзиёев.

Даны поручения по организации многопрофильных клиник и медицинских кластеров вокруг них на основе частного партнерства, центров по обучению иностранным языкам, подготовительных и профессиональных курсов на территории высших учебных заведений.

На том же совещании стало известно, что за недостатки в работе в сфере услуг освобождены от должностей 27 руководителей, ещё 54 получили дисциплинарное наказание. По словам президента, из-за халатности некоторых руководителей до сих пор невозможно точно оценить объём оказываемых услуг, количество объектов и потенциал регионов.

Шавкат Мирзиёев также в последний раз предупредил руководителей, которые «слишком предались коррупции». Он раскритиковал ответственных лиц за слабую борьбу с коррупцией на примере Самарканда и Андижана.