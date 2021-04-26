Airbus A320 пребыл в распоряжение авиакомпании Qanot Sharq в понедельник, 26 апреля. В церемонии прибытия принял участие вице-премьер — министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов, сообщила пресс-служба министерства.

Азиз Абдухакимов сообщил, что в планах авиакомпании через 20 дней получить еще один Airbus A320. А до конца года новый авиаперевозчик получит еще два борта Airbus A330, обладающих большей вместимостью. В перспективе авиакомпания планирует иметь в своем авиапарке три самолета A320 и столько же A330.

«Как видите, авиакомпания будет выполнять и международные, и внутренние рейсы… Будем предлагать им сделать базировку в Самарканде, где мы сейчас хотим дать открытое небо, пятую свободу», — сказал вице-премьер.





Напомним, в феврале американская корпорация Air Lease Corporation объявила о сдаче в долгосрочную аренду двух бывших в употреблении самолётов Airbus A320−200 авиакомпании Qanot Sharq Airlines из Узбекистана.

По данным Spot.uz, Qanot Sharq Airlines позиционирует себя как первая частная авиакомпания в Узбекистане. Она будет летать из региональных аэропортов Узбекистана по таким международным направлениям, как Стамбул, Анкара (Турция), Дубай (ОАЭ), Джидда, Медина (Саудовская Аравия), Москва, Санкт-Петербург (Россия) и Алматы (Казахстан).