Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 апреля подал в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов. Политик заявил, что всё это время он продолжит исполнять обязанности главы Кабинета министров, сообщил ТАСС.

«Согласно договорённости с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня. Парламент два раза подряд не изберёт нового премьера, после чего законодательный орган силой закона будет распущен и будут назначены внеочередные выборы», — отметил он.

При этом Никол Пашинян отметил, что, несмотря на статус исполняющего обязанности, продолжит в полном объёме осуществлять полномочия главы кабинета.

Вслед за ним в рамках технической процедуры ушло в отставку и правительство страны.

Глава Кабмина добавил, что выступит кандидатом на пост главы правительства от партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах.

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян в понедельник подписал закон о внесении изменений в избирательный кодекс, согласно которым отныне выборы в стране будут проходить по пропорциональной системе. Документ одобрен парламентом 1 апреля, президент Армен Саркисян отказался его подписывать, но при этом не обратился в Конституционный суд с запросом о соответствии новации основному закону. Согласно конституции Армении, если президент не подписывает закон и не обращается в Конституционный суд, спикер парламента может подписать закон вместо главы государства.