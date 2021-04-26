Покупка на стадии котлована — это отличная возможность приумножить свой капитал за несколько лет, ведь при сдаче апартаментов в аренду срок их окупаемости составит менее пяти лет.

В Ташкент постоянно прибывают граждане из других городов и стран, а значит спрос на аренду жилья велик всегда. Даже при минимальной стоимости суточного пребывания в отелях в 50 долларов размещение гостя или сотрудника на срок длиною в месяц составит порядка 1,5 тысячи долларов США, что невыгодно и накладно для бюджета каждой компании. Поэтому многие, приглашая в командировку специалиста на длительный срок, рассматривают варианты аренды квартир, преимущественно отдавая предпочтение центральным районам столицы.

Резиденция Mirabad Avenue примечательна своим расположением в самом сердце города. Это значит, что приобретая здесь апартаменты, можно по-настоящему инвестировать. Эксперты говорят, что при сдаче апартаментов площадью 32 кв. м по цене 800 долларов их стоимость для инвестора окупится до 5 лет. При этом средний срок окупаемости затрат на недвижимость у других застройщиков — до 10 лет. Тем самым апартаменты площадью 32 кв. м — выгодная инвестиция в центре города на сегодняшний день.





С момента запуска продаж первой линии до сегодняшнего дня стоимость за квадратный метр увеличилась на 49%.

Важно учитывать, что приобретение апартаментов на третьей линии в блоке D является более выгодным и привлекательным по стоимости, в отличие от аналогичных апартаментов в блоках A, В и С. Они поступят в продажу позднее и даже на этапе котлована будут стоить значительно дороже.





Дом на третьей линии в блоке D первым получит кадастр. Он уже имеет готовый двор, а стоимость апартаментов является более доступной.

Дома первой и второй линии в блоке D уже активно готовятся к заселению.



Готовый двор в блоке D. Вид на первую линию

Для получения персональной консультации можно обратиться в офис продаж: Ташкент, ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон: (+998) 78−150−22−22.

Сайт: mirabad.uz

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