Президент США Джо Байден признал геноцидом массовые убийства этнических армян в 1915 году в Османской империи (на территории современной Турции). С таким заявлением он выступил ко Дню памяти жертв геноцида армян 24 апреля.

Это первый случай за последние 40 лет, когда действующий президент США официально признаёт геноцид армян.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного злодеяния. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению. Мы чтим память жертв Meds Yeghern (в переводе с армянского — „великое злодеяние“), чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей», — говорится в заявлении Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. Слово «геноцид» в заявлении употребляется дважды.

Глава США отметил, что большинство армян, которые выжили во времена геноцида, «были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в Соединённых Штатах».

Джо Байден обещал признать геноцид армян в ходе своей предвыборной президентской кампании. До него это обещал сделать Барак Обама, но в итоге его администрация на этот шаг не решилась, уточняет Politico.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, Джо Байден предупредил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о планах признать геноцид армян во время телефонного разговора 23 апреля. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция полностью отвергает признание геноцида армян Соединёнными Штатами.

«Нам нечему учиться у кого бы то ни было о нашем собственном прошлом. Политический оппортунизм — величайшее предательство мира и справедливости, — написал Мевлют Чавушоглу в Twitter. — Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, направил главе Белого дома письмо, в котором выразил признательность США за официальное признание и осуждение геноцида армян и назвал это «необходимым посланием международному сообществу».