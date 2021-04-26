В понедельник в интернете распространилась видеозапись, на которой пожарная машина проезжает через торговые ряды, распыляя по сторонам дезинфекционный раствор. При этом видно, как разбегаются торговцы и покупатели, слышны крики. На другом видео автомобиль пожарной службы обдает сильным напором жидкости тротуар и припаркованные на обочине автомобили.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана прокомментировали эти инциденты, сообщив, что они взяты на контроль МЧС и начато разбирательство.

По предварительным данным, первый случай произошёл в Денауском районе Сурхандарьинской области, второй — в Мархаматском районе Андижанской области .

В этих регионах выявлен очаг коронавирусной инфекции, и для предотвращения её распространения «в срочном и беспорядочном порядке» проведена дезинфекция, заявили в МЧС.

По итогам изучения инцидентов в отношении ответственных лиц будут приняты дисциплинарные меры, отметили в министерстве.

Напомним, что в период локдауна в прошлом году также имели место случаи, когда из спецмашин прохожих поливали раствором хлора.

В сентябре прошлого года было запрещено использование так называемых «дезинфекционных туннелей», установленных по всей стране у входов на рынки, в супермаркеты и другие объекты.

Всемирная организация здравоохранения ещё за несколько месяцев до этого завила, что распыление дезинфицирующих средств на улицах и в закрытых помещениях в случае COVID-19 неэффективно. Более того, такой метод может вызвать повреждение глаз, раздражение дыхательных путей или кожи, отмечала организация.