Объектам торговли и услуг необходимо разрешить работать круглосуточно при соблюдении соответствующих требований. Об этом на видеоселекторном совещании 22 апреля заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Для того, чтобы приблизить услуги к населению, необходимо построить в махаллях центры обслуживания с использованием лёгких конструкций, предложил глава государства. Также планируется создание специальных улиц торговли и услуг в 28 городах и районных центрах с населением более 150 тысяч человек. На этих улицах можно будет разместить 100 тысяч субъектов предпринимательства.

Президент отметил, что самый важный вопрос для сферы услуг — это выбор правильного места. Он поручил Министерству строительства совместно с хокимами областей выбрать места для расположения улиц и центров, специализирующихся на торговле и услугах, разработать их проекты, разделить их на лоты и выставить на продажу на конкурсной основе.

«Вместе с тем этим объектам торговли и услуг необходимо разрешено работать круглосуточно, не мешая людям», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что хокимы областей, начальники управлений внутренних дел и Национальной гвардии, а также глава МВД Пулат Бобожонов и глава Нацгвардии Рустам Джураев будут отвечать за создание порядка работы таких объектов.

Президент сообщил, что к 30-летию независимости Узбекистана хокимы областей должны превратить 3−4 улицы в районах и городах в центры торговли и услуг, а хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев — 10 улиц столицы.

С 15 октября 2019 года предприятиям общественного питания и развлекательным заведениям разрешено работать круглосуточно при соблюдении ряда требований.