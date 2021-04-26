Двое военнослужащих Министерства обороны Узбекистана приняли участие в конкурсе «Лучший воин», прошедшем с 19 по 24 апреля на военной учебной базе Camp Shelby штата Миссисипи, США, и стали победителями в своих категориях, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.

Участники соревновались в преодолении искусственной полосы препятствий, марше на длинную дистанцию, оказании первой медицинской помощи раненому в поле боя, а также в знании военной топографии в ночное время.

Вчера на военной учебной базе прошла церемония награждения победителей соревнования «Лучший воин». Организаторы вручили нагрудный знак «Лучший воин» сержанту III степени Дилмуроду Сулейманову и младшему сержанту Хайрулле Олимову.

«Наши узбекские коллеги уже второй раз участвуют в этом соревновании, которое для нас стало традицией. Признаю, что на этот раз у них явное преимущество не только в физической, но и в боевой и психологической подготовке, по знанию оружия», — сказал сержант майор Кристофер Янг, командующий сержантами Национальной гвардии штата Миссисипи.

Напомним, военнослужащие Узбекистана уже становились победителями этого конкурса в 2019 году.

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