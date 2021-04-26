Общество защиты животных «Mehr va оqibat» запустило проект по обучению областных ветеринаров стерилизации и кастрации бездомных кошек и собак в частных клиниках Ташкента.

Реализация программы гуманного сокращения численности бездомных животных предполагает их стерилизацию и кастрацию. Однако зоозащитники столкнулись с тем, что во многих регионах страны нет ветеринаров, которые умеют проводить эти операции.

«Поэтому говорить об обязательной стерилизации животных, не предназначенных к разведению, мы пока не можем. Это долгий процесс и без помощи государства нам не справиться», — подчеркнули в ОЗЖ.

Проект «Mehr va оqibat» поддержали в Государственном комитете ветеринарии и развитии животноводства Узбекистана, Ташкентском государственном аграрном университете и Управлении ветеринарии Ташкентской области. С первыми двумя учреждениями сейчас готовятся соответствующие меморандумы о сотрудничестве, с третьим документ уже подписан.

На первом этапе проекта ветеринаров из Ташкентской области обучат стерилизации частные ветеринарные клиники столицы «Доктор Вет», Liga Vet, Doctor & Animals, «Импульс» и «Доктор Айболит».