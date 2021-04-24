«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов из картофеля.
Картошка-гармошка с сыром
Картошка-гармошка с сыром — отличное блюдо для праздничного и повседневного стола. Красиво смотрится, на вкус восхитительна и, что немаловажно, неплохо разнообразит семейное меню.
Картофельные котлеты
Картофельные котлеты можно подавать в качестве основного блюда и использовать как гарнир.
Картофель с сюрпризом
Блюдо, которое придётся по душе как взрослым, так и детям. Картофель с сюрпризом готовится из простых ингредиентов, но при этом очень оригинальное блюдо.
Гарнир «Герцогиня» из картофеля
Это потрясающая идея подачи пюре. Подавать блюдо можно как к мясу, так и к рыбе. Несмотря на свой изысканный вид, сделать такой гарнир совсем несложно.
Картофель по-деревенски
Картофель по-деревенски в духовке, пожалуй, лучшая альтернатива картофелю фри и жареной картошке. Получается ароматным, с золотистой румяной корочкой и мягкий внутри.
Мини-ханум с картофелем
Ханум получается нежным с сочной и вкусной картофельной начинкой. Обязательно стоит запомнить, что в тесто для ханума не нужно добавлять яйцо, так оно получится практически невесомым и будет таять во рту.
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