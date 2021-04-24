Несмотря на огромное количество новостроек в городе на любой вкус и бюджет, многие при выборе жилья по-прежнему отдают предпочтение недвижимости во вторичном фонде. Более привычные планировки, более надежные строения и зачастую более приемлемые цены. Но накопить на квартиру «с нуля» мало кому удается. Для этого существует специальный вид кредитов — ипотека.

АКБ «Капиталбанк» запустил новый кредитный продукт для покупки квартир и домов на вторичном рынке — «Ипотека Капитал 24».

Процентная ставка:

24% годовых, если первоначальный взнос не менее 51%;

26% годовых, если первоначальный взнос не менее 26%.

Срок: не более пяти лет.

Максимальная сумма кредита: до 2 млрд сумов.

Для оформления ипотечного кредита необходимо:

гражданство Узбекистана;

наличие постоянного дохода;

предварительный договор на приобретение квартиры;

копия кадастрового паспорта.

Чтобы получить кредит, заемщик должен быть трудоустроен и иметь стабильный доход. Ипотечный кредит оформляется в филиале «Капиталбанка» по месту нахождения приобретаемого жилья, а не по месту прописки. Ежемесячный платеж не должен превышать 70% от дохода. Если доход недостаточен, то можно оформить созаемщиков.

Воспользоваться кредитным калькулятором, а также получить дополнительную информацию об условиях ипотечного кредитования можно на сайте kapitalbank.uz или у операторов контакт-центра по телефону: (+998) 71−200−15−15.

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