Несмотря на огромное количество новостроек в городе на любой вкус и бюджет, многие при выборе жилья по-прежнему отдают предпочтение недвижимости во вторичном фонде. Более привычные планировки, более надежные строения и зачастую более приемлемые цены. Но накопить на квартиру «с нуля» мало кому удается. Для этого существует специальный вид кредитов — ипотека.
АКБ «Капиталбанк» запустил новый кредитный продукт для покупки квартир и домов на вторичном рынке — «Ипотека Капитал 24».
Процентная ставка:
- 24% годовых, если первоначальный взнос не менее 51%;
- 26% годовых, если первоначальный взнос не менее 26%.
Срок: не более пяти лет.
Максимальная сумма кредита: до 2 млрд сумов.
Для оформления ипотечного кредита необходимо:
- гражданство Узбекистана;
- наличие постоянного дохода;
- предварительный договор на приобретение квартиры;
- копия кадастрового паспорта.
Чтобы получить кредит, заемщик должен быть трудоустроен и иметь стабильный доход. Ипотечный кредит оформляется в филиале «Капиталбанка» по месту нахождения приобретаемого жилья, а не по месту прописки. Ежемесячный платеж не должен превышать 70% от дохода. Если доход недостаточен, то можно оформить созаемщиков.
Воспользоваться кредитным калькулятором, а также получить дополнительную информацию об условиях ипотечного кредитования можно на сайте kapitalbank.uz или у операторов контакт-центра по телефону: (+998) 71−200−15−15.
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