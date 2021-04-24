22 апреля в Алматы состоялась ежегодная церемония награждения лучших проектов в области бренда работодателя «Премия HR-бренд Центральная Азия-2020». Собственные проекты для участия в премии представили такие известные бренды, как Beeline, korzinka.uz, Air Astana, Efes Kazakhstan, Hilti, Kazdream, Astra Zeneca, Kazatomprom, Home Credit Bank, VTB, Leroy Merlin и другие.





Компания Artel также представила проекты и получила награду в номинации «Мир» с проектом «Мотивация персонала». Artel представила проект по улучшению системы мотивации персонала в компании. Он стал результатом плодотворного сотрудничества с международной консалтинговой компанией Mercer по внедрению качественно новой системы управления персоналом в группе компаний Artel.

«Само участие в данной премии побуждает компании кардинально пересмотреть свои HR-процессы. И для того чтобы конкурировать с сильнейшими компаниями Центральной Азии, нужно не просто быть лучшим работодателем, нужно соответствовать высоким критериям и трендам международного сообщества», — отметил директор департамента по работе с персоналом группы предприятий Artel Лазизбек Маматов.





Победа в данной премии — это оценка и признание НR-проекта компании Artel со стороны авторитетного жюри из России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

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