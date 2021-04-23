Число вакцинированных от коронавируса в Узбекистане превысило 510,3 тысячи, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. 22 апреля было вакцинировано 23369 человек.

Больше всего вакцинированных — в Ферганской (70757 человек), Наманганской (54960), Андижанской (50910), Самаркандской (49202) и Кашкадарьинской (42699) областях.

В Ташкенте прививку от коронавируса получило 32832 человека, за 22 апреля — 1890.





Вакцину в первоочередном порядке бесплатно получают граждане старше 65 лет и медицинские работники, подверженные риску инфицирования COVID-19. На данный момент предлагается вакцина Covishield (AstraZeneca) и китайско-узбекская ZF-UZ-VAС2001. 23 апреля в страну прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V».

Отметим. что темпы вакцинации, которая стартовала 1 апреля, в последние дни снизились. В период с 10 по 14 апреля в день вакцину получали более 40 тысяч человек. Больше всего граждан было вакцинировано 12 апреля — 67 тысяч.

21 апреля Служба санитарно-эпидемиологического благополучия сообщала, что это может быть связано с началом поста в месяц Рамадан.

По данным службы, на 21 апреля 58% привившихся выбрали вакцину AstraZeneca и 42% — ZF-UZ-VAC2001. Почти половина вакцинированных — люди старше 65 лет. Серьёзных побочных эффектов у вакцинированных не наблюдается, отмечается в сообщении службы.