UZTELECOM осуществляет комплексные работы по развитию современных информационных технологий и коммуникаций, созданию интегрированной системы услуг электронного правительства, внедрению новых механизмов государственного взаимодействия с населением.

В частности, ведутся работы по снижению стоимости для конечного пользователя, повышению их доступности для всех категорий абонентов.

В целях реализации поставленных задач с 1 мая текущего года ожидается снижение стоимости каналов, предоставляемых операторам и провайдерам через международный центр пакетной коммутации (МЦПК), до 20% (32 тысячи сумов) по сравнению предыдущими тарифами. За последние три года стоимость услуг была снижена более чем в 7,5 раза.





В конце 2020 года UZTELECOM проводил работу в рамках проекта «Расширение магистральных и мультисервисных сетей передачи данных». В результате пропускная способность транспортной сети до областных центров была увеличена в два раза, а до районных — в четыре раза. В связи с завершением основной части работ по данному проекту с 1 января текущего года была снижена стоимость услуг по аренде транспортных каналов в два раза.

С 1 мая 2021 года стоимость данных услуг снижается еще на 30%.





Это в значительной степени скажется на развитии деятельности операторов и провайдеров в отдаленных регионах Узбекистана.

Компания является удобным инструментом и надежным фундаментом для цифровой трансформации экономики Узбекистана.

UZTELECOM стремится стать передовым цифровым оператором для населения, бизнеса, государственных структур, а также операторов и провайдеров Узбекистана. Главная задача компании — предоставлять современную цифровую инфраструктуру для широкого круга применения.

На правах рекламы.