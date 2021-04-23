Деятельность рабочей группы по координации проведения эксперимента по улучшению инвестиционного климата в Ташкенте прекращается. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана «О дополнительных мерах по совершенствованию системы поддержки предпринимательства, дальнейшему улучшению делового климата» от 21 апреля.

Документом также отменяются решения рабочей группы по инвестиционным проектам, по которым не принято решение хокима Ташкента о предварительном резервировании земельного участка за инвестором.

Напомним, эксперимент по улучшению инвестклимата в Ташкенте стартовал в августе 2018 года и должен был продолжаться в течение года. Была создана рабочая группа по координации эксперимента во главе с премьер-министром страны Абдуллой Ариповым. Еженедельно проводился «День инвестора».

Эксперимент предполагал, в частности, что после прямых переговоров с инвесторами и заключения с ними договоров земельные участки могли предоставляться во владение и пользование для инвестиционной деятельности. Земельные участки в столице сначала резервировались за инвестором сроком на один год или более решением хокима Ташкента. За это время должны быть выполнены условия согласно инвестиционному договору. Если инвестор не справился, резервирование должно было отменяться без компенсации и возмещения убытков.

Решения о резервировании земли выносились не только в отношении пустующих участков, но и в отношении территорий, на которых расположена жилая одно- и двухэтажная застройка, как, например, в случае с компанией ВВ Stroy и участком на улице Олтинтепа или компанией Mega Logistics Service и махаллей вдоль 1-го проезда Абдуллы Каххара.

В начале апреля Министерство юстиции сообщило, что только за первый квартал получило от населения 50 жалоб на нарушение прав на землю и жилье. В них граждане, в частности, поднимали вопросы принудительного выселения из частных домов в рамках инвестиционных проектов с применением нормы закона по аналогии, передачи или резервирования земельных участков за субъектами предпринимательства для строительства многоэтажных домов до прекращения прав на землю.