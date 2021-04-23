Сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Управления уголовного розыска ГУВД столицы задержали в Ташкенте граждан, пытавшихся сбыть 30 грамм радиоактивного материала, сообщила пресс-служба управления.

Информация о предстоящей противозаконной сделке поступила оперативникам ГУВД Ташкента 17 апреля. В тот же день с привлечением мобильного отряда оперативного назначения сотрудники уголовного розыска организовали и провели операцию по задержанию злоумышленников. В результате все трое были задержаны с поличным в момент получения 9000 долларов за 30 граммов радиоактивного материала.

Один из задержанных — ранее судимый уроженец Андижанской области 33-летний Ойбек А. Его подельники — 30-летний Атхам Н. и 27-летний Ахрор Т. ранее не были замечены в противоправных деяниях, но, по оперативной информации, именно они занимались поиском потенциальных покупателей.

По данному факту Следственным управлением ГУВД города Ташкента возбуждено уголовное дело по статье 252 часть 2 (Незаконное завладение радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Узбекистана.

«Следствию предстоит разрешить целый ряд вопросов, один из которых: откуда у граждан радиоактивный материал», — говорится в сообщении.