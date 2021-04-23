ЖК Parkent Plaza — масштабный проект FDG. В 2019—2020 годах в комфортные светлые квартиры заселились жильцы первой и второй фаз. Сейчас стартуют продажи в восьмом блоке и 14-этажных башнях. Жилой комплекс учитывает потребности и стиль жизни самых разных людей.





Для семей с детьми: три площадки, футбольное поле и ледяная горка

Свежий воздух и подвижные игры на улице — неотъемлемая часть счастливого детства и важный фактор укрепления здоровья ребенка. Поэтому важно, чтобы у жилого комплекса имелась благоустроенная придомовая территория. Parkent Plaza отличается просторным двором, множеством мест для игр и собственной концепцией организации пространства.





«Что вы привыкли видеть возле дома? Детскую площадку и тротуары прогулочной зоны. Проектировщики FDG подошли к этому вопросу нестандартно, в результате чего на свет появился этот ландшафт. Во-первых, мы отказались от тротуаров в пользу радиальной брусчатки с островками пышной зелени. Это красиво и практично: так гуляющие не ограничены асфальтовыми дорожками. Во-вторых, на территории комплекса предусмотрены три детские площадки. Так получится избежать очередей к качелям и турникам. Дети постарше будут кататься на роликах, скейтах, велосипедах по внутреннему двору и играть на футбольном поле ЖК. В-третьих, мы создали места для подростков, пар и одиноких гуляющих. Комплекс скамеек подходит для сбора больших компаний, а одиночные скамейки — для индивидуального отдыха. Оригинально смотрятся прогулочная горка «Уроборос» и обзорная площадка, которую зимой можно превратить в ледяную горку", — рассказал Саид Мирсалимов, заместитель начальника строительной дирекции FDG.

Для любителей практичных решений: ремонт, шоурум и хорошая инфраструктура

Жильцы Parkent Plaza выделяют три главных преимущества ЖК:

Многие квартиры сдаются с чистовой отделкой. Благодаря значительному объему работ и оптовым закупкам стройматериалов застройщик получает ощутимые скидки. В итоге ремонт обходится на 30% дешевле. Можно оценить будущее жилье. На третьем этаже Parkent Plaza обустроен шоурум. Еще до покупки можно увидеть, каким будет ремонт, и оценить отделочные материалы, двери, окна, сантехнику, ламинат и плитку. Развитая инфраструктура. Путь до центра Ташкента занимает 10 минут. Недалеко от ЖК проходит трехуровневая транспортная развязка и линия метро, а в округе расположены три школы, два детских сада, больницы, мечеть и супермаркеты.





Для тех, кто ценит индивидуальность: жизнь в башне с видом на горы

Стоит рассмотреть 14-этажные башни Parkent Plaza. Данное архитектурное решение поможет получить максимальное количество комнат на минимальной площади. А теплое кофейно-белое оформление фасада, кружевные балконы и лепные декоративные элементы создают ощущение легкости, свежести, изящества.

«Башни Parkent Plaza западут в сердце тем, кто привык искать интересные решения во всех сферах жизни. Интересно жить на 14-м этаже, откуда район виден как на ладони, а горизонт заканчивается горами. Башни невозможно не заметить, так что гости без труда и долгих объяснений найдут ваш дом», — поделился Саид Мирсалимов.

В третьей фазе Parkent Plaza площадь квартир варьируется от 25,3 до 265 кв. м.

21 апреля FDG запустили акцию «Квадратные метры в подарок». Розыгрыш продлится целый месяц. Если хотите найти квартиру мечты, эта акция поможет купить недвижимость по выгодной цене.

Посмотреть планировки, записаться на экскурсию по ЖК и подобрать подходящий вариант оплаты можно в офисах продаж FDG.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.

Сайт: parkent-plaza.uz

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