21 апреля в России прошли акции солидарности с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который с 31 марта держит голодовку в колонии, требуя допустить к нему независимого врача.

Штаб Навального уведомил мэрию Москвы и администрации других городов о проведении митингов, но власти их не согласовали.

Сторонники оппозиционера устроили акцию протеста в среду — в день послания президента Владимира Путина.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета».

Фонд борьбы с коррупцией изначально планировал провести митинги, когда на специальном сайте «Свобода Навальному!» наберётся 500 тысяч подписей. Но в итоге ФБК объявил об акции за три дня до них — 18 апреля, когда счётчик на сайте показывал только 468 тысяч подписей.

Спешку объяснили ухудшением состояния здоровья Алексея Навального, который держит голодовку уже 23 дня из-за неоказания квалифицированной медицинской помощи.

Фото: «Фонтанка.ру».

Кроме того, ещё одним фактором ускорения проведения акции стала угроза признания фонда экстремистской организацией по иску прокуратуры Москвы.

По оценкам МВД РФ, в Москве в акциях протеста приняли участие около 6000 человек, в Санкт-Петербурге — около 4500, в других городах — около 3900. Политолог Екатерина Шульман, которая была наблюдателем на акции в Москве, уверена, что в столице число участников превысило 10 тысяч. «Навальный.Live» сообщает, что в Москве на акцию вышли не менее 60 тысяч человек, по всей стране — сотни тысяч.

Участники протеста выкрикивали различные лозунги: «Врача Навальному», «Свободу Алексею Навальному», «Перемен!», «Свободу», «Долой царя!» и другие.

Фото: «Фонтанка.ру».

На митингах задержали свыше 1900 участников, больше 800 из которых — в Санкт-Петербурге. Там же произошли и самые жесткие задержания: полицейские били протестующих дубинками и электрошокерами, пишет Meduza.

Гражданские врачи, которые лечили Алексея Навального на воле, обратились к политику с просьбой немедленно прекратить голодовку. Текст обращения опубликовала «Медиазона».

В обращении говорится, что 20 апреля Навального вывезли из колонии в гражданскую больницу Владимира, и «он получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование». Медицинские заключения и результаты обследования передали лечащим врачам.

Врачи пишут, что «дальнейшее голодание может нанести существенный вред здоровью Навального и может привести к самому печальному исходу — к смерти», а потому просят его пока что согласиться на компромисс — осмотр другими специалистами из гражданской больницы во Владимире — и прекратить опасную для жизни акцию протеста.



