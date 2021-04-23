После непродолжительного похолодания на территорию Узбекистана восстановится вынос тёплого и сухого воздуха с районов Ирана, сообщил Узгидромет.

В субботу по большей части страны будет облачно. Дождей не ожидается, температурный фон практически не изменится. В воскресенье по большей части территории страны будет малооблачно. Температура в дневные часы достигнет +27 градусов, по югу и пустынной зоне +30 градусов.

По горным районам Ташкентской и Наманганской областей свыше 2200 м сохраняется лавинная опасность.