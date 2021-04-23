На приграничном таможенном посту «Дустлик» в Андижанской области на границе с Кыргызстаном пресечена попытка ввоза в Узбекистан поддельных «красивых» автомобильных номерных знаков. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Во время таможенного контроля в грузовом автомобиле Volvo FH под передним сиденьем было обнаружено в общей сложности четыре пары номеров, причём две пары — «40 А770 АА» — были одинаковые. Номера предположительно предназначались для использования в Ферганской области, к которой относится код «40», и в Ташкенте — «01».

По выявленному факту ведутся оперативно-розыскные мероприятия, говорится в сообщении.