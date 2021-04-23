Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 апреля посетил Центр автоматизации учёта электроэнергии АО «Региональные электрические сети», сообщила пресс-служба главы государства.

Проект стоимостью 20 млн долларов был построен в партнёрстве с южнокорейской KT Corporation и запущен в августе 2020 года. Центр оборудован серверами большой ёмкости, которые способны обслуживать 8 миллионов абонентов и могут быть расширены до 20 миллионов. Кроме того, созданы небольшие дата-центры, подключённые к региональным предприятиям электроснабжения.

«Установить электронные счетчики — просто. Это был первый шаг. Самое сложное начинается сейчас. Достаточно ли профессионалов, обслуживающих счетчики, в регионах, в отдалённых селах? Во-вторых, насколько устойчива система к внешним воздействиям? В-третьих, учтён ли фактор устаревания сети в дальнейшем? Об этом нужно подумать уже сейчас. Необходимо направлять определённый процент поступлений на науку и модернизацию», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил создать по всей стране пункты обслуживания автоматизированной системы, центры обучения и переподготовки специалистов, стимулировать работников сферы.

Глава государства также побеседовал со специалистами центра, ознакомился с возможностями программы CAS посетил ситуационную комнату в центре.

Постановлением президента от 23 октября 2018 года «О мерах по ускоренному развитию и обеспечению финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли» поставлена задача довести охват абонентов электронными счетчиками до 100% к концу 2021 года. К автоматизированной системе контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) запланировано подключить в общей сложности более 7,4 миллиона потребителей.

Ранее Шавкат Мирзиёев говорил, что самой большой проблемой в сферах электро- и газоснабжения было отсутствие учёта.