Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 апреля посетил Центр автоматизации учёта электроэнергии АО «Региональные электрические сети», сообщила пресс-служба главы государства.
Проект стоимостью 20 млн долларов был построен в партнёрстве с южнокорейской KT Corporation и запущен в августе 2020 года. Центр оборудован серверами большой ёмкости, которые способны обслуживать 8 миллионов абонентов и могут быть расширены до 20 миллионов. Кроме того, созданы небольшие дата-центры, подключённые к региональным предприятиям электроснабжения.
«Установить электронные счетчики — просто. Это был первый шаг. Самое сложное начинается сейчас. Достаточно ли профессионалов, обслуживающих счетчики, в регионах, в отдалённых селах? Во-вторых, насколько устойчива система к внешним воздействиям? В-третьих, учтён ли фактор устаревания сети в дальнейшем? Об этом нужно подумать уже сейчас. Необходимо направлять определённый процент поступлений на науку и модернизацию», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент поручил создать по всей стране пункты обслуживания автоматизированной системы, центры обучения и переподготовки специалистов, стимулировать работников сферы.
Глава государства также побеседовал со специалистами центра, ознакомился с возможностями программы CAS посетил ситуационную комнату в центре.
Постановлением президента от 23 октября 2018 года «О мерах по ускоренному развитию и обеспечению финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли» поставлена задача довести охват абонентов электронными счетчиками до 100% к концу 2021 года. К автоматизированной системе контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) запланировано подключить в общей сложности более 7,4 миллиона потребителей.
Ранее Шавкат Мирзиёев говорил, что самой большой проблемой в сферах электро- и газоснабжения было отсутствие учёта.
Cipher Sayidhan
В АСКУЭ возможно ручное манипулирование? Зимой расход был около 40 кВт за сутки. Дней 20 (в самую чиллю) меняли столбы (электропровода остались старые, зачем менять тогда столбы? Деревянные еще лет 50 простояли бы). С 08:30 до 16:00 отсутствовала электроэнергия дома. Спасала от холода одна только печь, которую топил дровами. Природного газа нет с 2018 г. (живу в областном центре). Однако, когда заходил в персональный кабинет, то показания в расходе за эти 20 дней были прежние, т.е. те же 40. Поэтому решил, что вручную занесли средний показатель суточного расхода в программное обеспечение учета электроэнергии на весь зимний период. Сейчас 23 апреля потребление электроэнергии на уровне зимнего потребления, а уже суточный расход составляет около 27 кВт. Как-то так.