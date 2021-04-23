В польском городе Кельце 13−23 апреля проходил чемпионат мира боксу среди молодёжи. В соревновании приняли участие девушки и юноши из 66 стран.

В финальных поединках приняли участие две представительницы Узбекистана. Прежде ни одна спортсменка из Узбекистана, принимавшая участие в чемпионате мира по боксу, не выходила в финал, сообщил Национальный олимпийский комитет.





Нигина Уктамова (-54 кг) провела бой против Кристины Лакичук из Украины и победила со счётом 4:1. Она стала первой девушкой-боксером из Узбекистана, которая завоевала золото на чемпионате мира.





Мохинабону Абдуллаева (-64 кг) провела финальный поединок с Азалией Аминевой из России, но проиграла россиянке.

Таким образом, спортсменки из Узбекистана завершили первенство с шестью медалями: одной золотой, одной серебряной и четырьмя бронзовыми.