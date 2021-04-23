«Газета.uz» сообщала, что в Ташкенте с 8 апреля идёт массовый демонтаж рекламных конструкций. Собственники объектов наружной рекламы заявили, что конструкции установлены по закону, а указание по их сносу «было дано сверху». Предприниматели назвали незаконными действия властей, которые уже срезали свыше 300 билбордов, и потребовали обосновать их решение.

Антимонопольный комитет Узбекистана отреагировал на ситуацию и отметил, что установка рекламных конструкций регулируется постановлением Кабинета министров от 20 февраля 2020 года (ПКМ №104). В соответствии с ним внедрены единые действующие механизмы по выделению территорий (земельных участков) для строительства и установки объектов (конструкций) внешней рекламы, определения размера выплат и другим вопросам.

Во всех регионах были созданы рабочие группы, которые провели опись всех объектов наружной рекламы, сообщили в комитете.

В результате выяснилось, 7108 (57,7%) из общих 12,3 тысяч конструкций не соответствовали требованиям положения. Из них 2094 расположены на участках дорожного движения, 201 не соответствует требованиям промежуточного расстояния, 1353 не имеют владельцев и у 3460 выявлены другие несоответствия требованиям постановления, говорится в сообщении.

В Ташкенте половина конструкций также нарушают положение — 3207 из 6630, заявили в АМК. Из них 1459 установлены на участке дорожного движения, 124 не соответствуют требованиям промежуточного расстояния, 1104 не имеют владельцев и 520 имеют другие несоответствия требованиям.

В комитете отметили, что рекламные конструкции вдоль центральных улиц Ташкента должны быть заменены на цифровые. Сначала это будут центральные проездные улицы первого уровня (до 31 декабря), а затем второго (до 31 декабря 2021 года).

Согласно постановлению, если замена щитов на цифровые аналоги не проводятся в сроки, то подобные устройства удаляются (демонтируются) их собственниками за счёт собственных сил с последующим приведением земельной площади в порядок, в противном случае строения демонтируются по решению суда соответствующим хокимиятами и все расходы будут взысканы с собственников рекламных объектов (конструкций).

АМК указал, что если баннеры размещены без соблюдения требований, нет возможности заменить его на цифровой, то ранее выданные договоры, паспорта, свидетельства, сертификаты и другие разрешения могут быть аннулированы. Собственникам рекомендовано обращаться в суд.

Антимонопольный комитет призвал все стороны строго соблюдать требования закона «О рекламе» и постановления Кабмина №104.

Директор Humo Media Савелий Соколов сообщил «Газете.uz», что госорганы составили список первостепенных и второстепенных улиц, но он официально не получил его.

«То есть мы не знаем о том, какие улицы являются первой значимости и второй значимости. Поэтому непонятно, куда экраны ставить нужно. Абсолютно. Мы этот файлик получали в Telegram, но я не считаю, что мы получили его. И там нет улицы Мирабад, по которой вырезали все конструкции. То есть они противоречат сами себе», — заявил он.

Предприниматель подчеркнул, что «все упускают из виду главный пункт постановления правительства», где демонтаж разрешён только через решение суда.

«Антимонопольный комитет говорит, что, если у вас есть претензии, идите в суд. Это же правовой хаос. Когда мы говорим милиции, которая приезжает к нашей конструкции, „остановите правонарушение“, „портят имущество“. Они говорят „в суд иди“. Хотя в постановлении говорится, что должно быть решение суда [до демонтажа], а его нет. Беззаконие», — отметил он.

Савелий Соколов сообщил, что ряд предпринимателей уже подали судебные иски из-за демонтажа конструкций.