Торжественная церемония вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами прошла 23 апреля, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Бангладеш Мухаммада Захангира Алама, Чехии Вацлава Йилека, Египта Амиры Фахми, Иордании Демия Зухейра Хаддада, Турции Олгана Бекара, главы делегации Европейского Союза Шарлотт Адриан и посла России Олега Мальгинова.

Глава государства поздравил послов с началом дипломатической миссии в стране и пожелал им успехов. Состоялись также краткие беседы президента с послами.