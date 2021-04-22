Встреча премьер-министров Узбекистана Абдуллы Арипова и Таджикистана Кохира Расулзода состоится в Худжанде 24 апреля, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел соседней страны.

Главы правительств обсудят ход подготовки к официальному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, который состоится в первой половине июня. Будут рассмотрены вопросы содержательного наполнения программы мероприятия на высшем уровне, в том числе проекты документов, которые намечены к подписанию в ходе визита.

Для подготовки ко встрече премьеров 21 апреля в Душанбе прибыла делегация экспертов из числа представителей профильных министерств и ведомств Узбекистана. Они проработают вопросы торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и водно-энергетического взаимодействия, а также сотрудничества в областях промышленности и сельского хозяйства.