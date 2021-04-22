22 апреля в Ташкенте стартовал II Международный юридический форум Tashkent Law Spring. Министр юстиции Русланбек Давлетов выступил на заседании «Право 4.0. Видение права в условиях четвертой промышленной революции» и обозначил ключевые вопросы и вызовы для Узбекистана.

Первый вопрос — всегда важны компактность законодательства и сокращение излишней нагрузки, особенно сокращение норм, которые приводят к бюрократии и коррупции в бизнесе, сказал глава Минюста.

Он отметил недавно принятую новую редакцию закона «О нормативно-правовых актах», где закреплены «современные для нашей правовой системы вопросы, как цифровизация законотворчества, оценка регуляторного воздействия и общественное обсуждение, современные виды экспертизы

и другие новшества».

Благодаря принципу гильотины ранее отменено более 500 устаревших документов президента и 2000 правительственных документов. Ещё 400 президентских документов находятся накануне отмены, сказал министр и заверил, что работа в этом направлении обязательно будет продолжена.

Русланбек Давлетов назвал цифровизацию законотворчества наиболее важным и сложным процессом, поскольку «нам нужно думать о том, как использовать развивающиеся технологии, не наносят ли они урон существующим процедурам и правилам, не приведут ли к негативным последствиям».

«Год назад мы ввели систему электронной разработки и согласования актов законодательства, и это сыграло нам на руку. До настоящего времени через эту систему прошло около 1000 документов, и мы впервые ведомственный документ приняли в электронной форме», — рассказал он.

По словам министра, важным элементом прозрачности нормотворчества считается широкое участие заинтересованных сторон в законотворчестве. Во многих странах, в том числе в Узбекистане, функционируют специальные веб-порталы, предназначенные для общественного обсуждения проектов актов законодательства.

«В целом это можно назвать проявлением прямой демократии. Но, к сожалению, заложенный в этой сфере огромный потенциал не используется в полной мере. Каждая заинтересованная сторона, будь то бизнес, научно-экспертное сообщество, негосударственный некоммерческий сектор, включая средства массовой информации, должна принимать непосредственное и активное участие в законотворчестве. Иначе может возникнуть ситуация, когда меньшинство будет решать за большинство», — объяснил он.

В частности, некоторые министерства и ведомства стараются не использовать публичные обсуждения для продвижения интересов узких кругов, потому что знают, что будут подвергнуты большой критике, поэтому этот механизм так важен, отметил Русланбек Давлетов.

«Или группа лиц, инициировав видимую активность обсуждения по важным для них вопросам, может создать ложное впечатление о заинтересованности якобы большей части населения в решении определенной проблемы определенным образом, то есть может манипулировать общественным мнением. Это тоже существующий риск. Мы должны быть готовы ко всем злоупотреблениям, а юридическое сообщество должно найти оптимальные решения взаимодействия с обществом в сфере законотворчества», — заявил министр.

Глава Минюста указал на важность совершенствования деятельности госорганов и обеспечение её открытости.

«Как показывает практика, в нашей стране наиболее удобной формой диалога государства с народом являются мобильные приложения, которыми можно пользоваться через смартфон. В этом контексте заложен огромный потенциал концепции невидимого государства, когда в режиме онлайн можно решить любой вопрос, связанный с государством», — сказал он.

Для реализации крупномасштабных мер в данной сфере Министерство юстиции разработало проект «Открытое и подотчетное правительство» и представило его в правительство.

Четвертый вопрос — исполнение законодательства. По словам Русланбека Давлетова, на Министерство юстиции наряду с изучением правоприменительной практики возложена дополнительная задача по контролю за исполнением актов и поручений президента.

«Такой комплексный подход способствует повышению качества законотворчества. В ходе правовой экспертизы мы сразу анализируем риски, которые в последующем могут негативно повлиять на реализацию актов законодательства и при необходимости корректируем документ. Необходимо инвестировать в улучшение навыков государственного сектора и взаимодействия с заинтересованными сторонами», — заявил он.

Министр считает, что профессия юриста в ближайшем будущем трансформируется. По его мнению, трансформация будет тесно связана с автоматизацией многих процессов, поэтому необходимо готовиться к массовому переобучению кадров.

Вызовы для Узбекистана

Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Русланбек Давлетов также остановился на вызовах для Узбекистана с учётом вхождения новых технологий в жизнь людей.

Первое, на что обратил внимание министр, — это применение совершенно новых подходов к защите личных данных.

«Учитывая случаи потери данных в крупных транснациональных социальных сетях, нетрудно представить, насколько сложной может быть эта работа. Но в Узбекистане сейчас для этого создана правовая база, мы приняли закон два года назад. Теперь самая большая задача — претворить это в жизнь. Мы также видели на примере телефонных IMEI номеров, что всегда есть нелегальная (теневая) потребность в такой информации. В целом, в Узбекистане нам необходимо более широко применять совершенные концепции Privacy (конфиденциальности), чтобы обеспечить неприкосновенность частной жизни», — подчеркнул он.

Глава Минюста привёл в пример движение луддитов, возникшее во времена первой промышленной революции в Великобритании, когда рабочие ломали станки на фабриках, потому что те отнимали у них рабочие места. Он напомнил, что это не остановило технический прогресс, и по цепной реакции происходили последующие промышленные революции.

«И даже сейчас есть похожие скрытые возражения против цифровизации. Это особенно актуально для некоторых чиновников и организаций, которые научились работать по-старому. Конечно, не все организации одинаково понимают и принимают открытость, подотчетность, избавление от излишней бюрократии и коррупции, которые хочет общество. Не привыкли к этим ценностям», — заявил он.

Цифровизация и открытость требуют, чтобы чиновники работали совершенно по-новому, подчеркнул Русланбек Давлетов.

«Какой серьезный ущерб этим недостаткам наносит только лишь прозрачность в государственных закупках. Мы приветствуем это, сейчас времена всё же другие, и, если организации не изменятся, не оправдают общественного доверия, это неизбежно приведет их к кризису», — считает он.

Министр сообщил, что во всех областях должны быть стандарты обеспечения прозрачности, «понятные для всех, чтобы каждый, кто их читает, мог понимать их одинаково и выдвигать соответствующие требования».

Во-вторых, аналогично должны быть минимальные требования цифровизации, которые организации в обязательном порядке должны использовать эти программы в своей деятельности, сказал глава Минюста.

Русланбек Давлетов указал, что Узбекистану необходимо определить приоритетные сферы по цифровизации и прозрачности.

«Поскольку направлений много, проблем достаточно, учитывая дефицит ресурсов, в первую очередь нужно определить направления, которые необходимо реализовать и которые должны финансироваться и поддерживаться государством», — отметил он.

По его словам, в рамках нового этапа прозрачности бюджетных расходов, особенно актуальных расходов на строительство и ремонт автомобильных дорог должны отображаться на интерактивных картах с указанием конкретных адресов, расходы каждой организации на ремонт их административных зданий должны быть раскрыты, должна быть открыта и информация о недвижимом имуществе и транспортных средствах чиновников.

Ещё одним актуальным вопросом для Узбекистана министр назвал либерализацию сельскохозяйственных отношений.

«Потому что огромные ресурсы экономики, государственного управления направляются именно в сельскохозяйственный сектор. Этот сектор оказывает существенное влияние на развитие всех остальных секторов, обеспечение верховенство закона в стране и, в связи с этим инвестиционную привлекательность», — пояснил он.

Министр считает, что справедливое распределение земель Узбекистана — это не только экономическая проблема, но и огромная общественно-политическая проблема.

Он отметил, что численность населения увеличивается в среднем на 1,8% в год. И, по его словам, земельные ресурсы в ближайшем будущем останутся источником дохода людей, способным создать наибольшее количество рабочих мест для населения, имеющего сформированные годами навыки.

«Вместе с тем, для развития аграрного сектора необходимо продолжить работу по полному исключению административного вмешательства в хозяйственную деятельность сельскохозяйственных производителей, внедрению рыночных механизмов ценообразования, движения финансовых средств, совершенствованию механизма залогового оборота земли, стимулированию создания цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве», — подчеркнул он.