Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 апреля провёл видеоселекторное совещание, посвященное развитию сферы услуг в Узбекистане, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Поскольку негативное влияние пандемии в большей степени сказалось на сфере услуг и сервиса, государство выделило 35 трлн сумов для поддержки предпринимателей путём предоставления 24 видов налоговых льгот, субсидий и других преференций, сообщил глава государства.

Кроме того, в прошлом году льготные кредиты на 1 трлн сумов были направлены в сферу услуг в рамках программ развития предпринимательства. Банки за счёт своих ресурсов выделили в этом направлении дополнительно 14 трлн сумов, что говорит об интересе населения и больших возможностях на рынке услуг, заявил президент.

Около 500 тысяч граждан зарегистрировались в качестве самозанятых (как это сделать — по ссылке).

Шавкат Мирзиёев заявил, что некоторые районы эффективно воспользовались этими возможностями. В частности, в Коканде, Ширине и Карманинского района общий объём услуг на душу населения составил 6,5 млн сумов, что выше среднего показателя по стране (6,4 млн сумов).

Однако в 26 районах, например, в Берунийском, Шуманайском, Чиракчинском, Камашинском, Гулистанском, Хавастском, Алтынсайском, Кумкурганском, Узбекистанском, Язяванском районах установлены самые низкие показатели — менее 2 млн сумов.

Лучшие показатели по объёму транспортных услуг на душу населения зарегистрированы в Кунграде и Коровулбозоре — 4 млн сумов, а также в Чирчике и Ургенче — 3 млн сумов (в среднем по стране — 1,6 млн сумов).

Однако в Тахиаташском, Элликкалинском, Арнасайском, Зафарабадском, Фаришском районах транспортные услуги составили всего 300 тысяч сумов на душу населения.

«За это должен ответить Махкамов (министр транспорт Илхом Махкамов — ред.). Министр должен знать о транспортных проблемах в регионах и решать их», — сказал президент.

Розничная торговля сравнительно лучше развивается в Булакбашинском, Кибрайском, Янгиюльском, Алатском, Гиждуванском, Каганском, Миришкорском, Канимехском, Учкудукском и Карманинском районах. Но в Канлыкульском, Тахиаташском, Акалтынском, Хавастском, Ахангаранском, Пскентском районах объём этих услуг в три раза ниже республиканского показателя.

Наиболее высокие показатели по объёму услуг общественного питания зарегистрированы в Караулбазарском (745 тысяч сумов), Кунградском (455 тысяч) и Карманинском (270 тысяч) районах.

При этом в Бахмальском и Хавастком районах этот показатель составляет 11 тысяч сумов, Избасканском, Пахтаабадском, Янгиарыкском, Кушкупирском, Бустанском районах и Нурафшане — 15 тысяч сумов, Балыкчинском и Янгикурганском районах — 17 тысяч сумов.

Президент отметил очень низкий уровень коммерческих услуг в государственных образовательных учреждениях Бекабадского, Бояутского, Хазараспского, Сергелийского, Аккурганского районов, а также в медицинских учреждениях Паркентского, Сырдарьинского и Тупраккалинского районов.

По словам Шавката Мирзиёева, из-за отсутствия четкой методики на местах, а также халатности руководителей секторов до сих пор невозможно точно оценить объём оказываемых услуг, количество объектов и потенциал регионов.

«Каждый хоким области вчера на видеоселекторных совещаниях в своих регионах критически обсудил состояние сферы и ответственность руководителей. 27 руководителей освобождены от должностей, 54 получили дисциплинарные наказания», — заявил он.

Глава государства сообщил, что «на встречах с предпринимателями на местах звучит много призывов и инициатив об организации новых видов услуг». На их основе хокимияты областей, районов и городов сформировали планы по реализации в сфере 42 тысяч новых проектов на сумму 59 трлн сумов и созданию в текущем году 150 тысяч постоянных рабочих мест.

Шавкат Мирзиёев указал на необходимость создания новой, учитывающей специфику регионов методологии расширения и налаживания новых видов услуг, внедрения передового опыта и образцовых проектов. С этой целью будет создан проектно-аналитический центр развития услуг при Национальном банке Узбекистана со своими отделениями во всех региональных филиалах банка. Они будут предоставлять населению готовые бизнес-проекты, комплексные услуги от профессионального обучения до открытия бизнеса.

«Газета.uz» писала, что президент в последний раз предупредил руководителей, которые «слишком предались коррупции». Шавкат Мирзиёев раскритиковал ответственных лиц за слабую борьбу с коррупцией на примере Самарканда и Андижана.