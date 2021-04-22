Компания Dream City Development активно сотрудничает с мировыми экспертами. В реализации проекта торгово-досугового центра Seoul Mun принимают участие эксперты по консалтингу Knight Frank и Cushman & Wakefield. Согласно анализу специалистов, недвижимость проекта Seoul Mun обладает высоким потенциалом доходности. Этому способствует много факторов.

Расположение в центре столицы

Локация торгово-досугового центра располагает к образованию высокого активного трафика посетителей. Из любой точки столицы, даже удаленной, сюда можно легко и быстро добраться как на автомобиле, так и на общественном транспорте. Проект позволит охватить территорию более пяти километров вокруг — это два густонаселенных района, множество социальных и деловых объектов.





Новый формат торгового пространства

С точки зрения партнера и руководителя департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Дениса Соколова, перспективным активом в 2021 году может стать именно торговая недвижимость.Такой прогноз объясняется необходимостью подстроиться под изменившиеся реалии жизни в пандемию.

Современные торговые центры, в особенности с наличием открытого пространства, являются привлекательным вариантом инвестирования и будут востребованы. Особенно после стабилизации ситуации с коронавирусом, когда люди смогут вернуться к привычной жизни.

Каждый магазин набережной Seoul Mun имеет свой вход. Помещения расположены в три уровня и соединяются пешеходными маршрутами.

Высокая ликвидность объекта

По мнению экспертов, стоимость коммерческой недвижимости будет расти вопреки кризису. На рынке наблюдается огромный разрыв спроса и предложения. Доходность коммерческих объектов в первую очередь зависит от качества всего проекта.

Качество проекта Seoul Mun высоко оценено международными наградами. Строительство проекта наряду с региональными лидерами рынка осуществляют и международные компании. При реализации проекта использовался инновационный подход. Свайно-анкерная система, высокотехнологичные материалы и параллельный подход к процессам помогают рационально использовать ресурсы и время.





Выгодный этап для инвестиций

Покупка коммерческой недвижимости на стадии строительства — это возможность приобрести ликвидный и интересный вариант с точки зрения локации, площади и планировок.

Для инвесторов, которые приобретают недвижимость для перепродажи, наиболее интересными вариантами являются предложения напрямую от застройщиков. Потому что в этом случае на продажу выводят предложения по цене строящегося, а не вводимого в эксплуатацию объекта. Инвестиции в такие активы возвращаются быстро. При вводе помещения в эксплуатацию цена на такой объект значительно вырастет. Его также можно выгодно продать как действующий арендный бизнес.

Эксперты компании Dream City Development советуют не откладывать выгодное предложение для инвестиции в недвижимость Seoul Mun и посетить офис продаж для получения более подробной информации.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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