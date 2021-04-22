Министерство народного образования Узбекистана изучило ситуацию в столичной школе №110, о которой писала советник министра юстиции и блогер Шахноза Соатова. На прошлой неделе она сообщила, что в школе у учеников измеряли длину носков и фотографировали тех, кто пришёл в коротких носках, объяснив это борьбой с ЛГБТ.

«К сожалению, некоторые родители вместо того, чтобы уделять время на воспитание своего ребенка, предпочитают обвинять учителя и школу, и вмешиваться в работу педагогов, особенно педагогов-мужчин, которых и так в школе считанное количество», — заявило МНО, представляя видеозапись с камер наблюдения в классе

Инцидент на видео, по данным МНО, произошел, когда заместитель директора и учитель начальной допризывной подготовки, увидев, как ученик во время урока играет на мобильном телефоне, вошли в класс.

«После обсуждения ситуации с телефоном педагоги, призвав детей к порядку, провели разъяснительную работу касательно норм поведения в классе, уважения к учителю, внимания к уроку, недопущения к уроку в спортивной одежде», — говорится в сообщении министерства.

В МНО отметили, что инцидент занят 9 минут, а не 20 минут, как писала блогер. «Как видите, тема, поднятая блогеров, продолжалась несколько секунд, 20-минутной (условной) лекции не было», — говорится в субтитрах в видео.

«Если внимательно посмотреть видео, то можно увидеть, что учитель до конца урока не упоминал тему, вызвавшую бурное обсуждение. Тема была поднята уже после звонка, на перемене», — поясняет МНО.

На видео видно, что военрук, делая замечание ученикам за то, что они находятся в классе в спортивной одежде, обратил внимание, что на одном из подростков нет носков. Педагог спросил: «Почему ты без носков? Что у нас, ЛГБТ что ли здесь? Олий Мажлис запретил в школу без носков ходить. Нет носков, я не вижу». Ученик показал, что носки все же надеты, но учитель настаивал: «Это не носки». Заместитель директора сказал, что позвонит родителям ученика. Учитель сказал подростку, чтобы завтра он надел «обычные» носки. «Олий Мажлис прорабатывает этот вопрос, — сказал педагог. — Мы не допустим, чтобы у нас в Ташкенте ЛГБТ было».

МНО подчеркивает, что педагог не выступал с лекцией, описанной в посте блогера, и тем более никто не измерял и не фотографировал носки детей. «Ранее мы сообщали, что министерство не давало никаких поручений школам по этому поводу», — отметили в МНО.

«Поведение учеников на видео показывает, что некоторым родителям необходимо всерьез подумать о воспитании своих детей, — говорится в сообщении министерства. — Из-за негативного поведения учеников двое мужчин-учителей немного погорячились и в какой-то момент повели себя некорректно, по данной ситуации заместителю директора было объявлено предупреждение, чтобы не допускать подобной ситуации в будущем».

В МНО призвали блогеров и СМИ при написании постов на тему школы проверять факты, «так как сегодня на волне хайпа в интернете зачастую публикуется непроверенная информация, которая может негативно повлиять на психику детей и стать причиной семейных конфликтов». Родителей министерство попросило не обвинять педагогов голословно, а прежде внимательно изучить ситуацию.