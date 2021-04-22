Доля проблемных кредитов банков Узбекистана по состоянию на 1 апреля достигла до 3,6% от общей суммы выданных кредитов. Этот показатель продолжит расти, сообщил заместителя председателя Центрального банка Аброрхужа Турдалиев на пресс-конференции в четверг.

Для справки: Проблемные кредиты (NPL, Non-performing loan, неработающие кредиты) включают в себя кредиты, просроченные более чем на 90 дней и классифицируемые как неудовлетворительные, сомнительные и безнадежные.

С чем связан рост проблемных кредитов

В начале июля стресс-тесты Центрального банка показали, что доля проблемных кредитов может увеличиться в несколько раз, что представляет серьезный вызов для банковской системы. Прогнозировалось, что ряд предприятий не сможет обслуживать свои кредиты после 1 октября.

Директор Департамента методологии регулирования деятельности кредитных организаций ЦБ Санжар Носиров в середине июля отмечал, что из-за пандемии коронавируса деловая активность в стране резко снизилась, а предприятия и население испытывают сложности в погашении задолженности перед банками из-за карантинных ограничений.

Представитель ЦБ указывал, что банковская система пролонгировала сроки погашения кредитов населения и субъектов предпринимательства на 25 трлн сумов. Однако, несмотря на пролонгирование кредитов, снижение ликвидных средств, банки должны выполнять свои обязательства.

В итоге регулятор пришёл к выводу, что единственный путь обеспечения стабильности банковской системы — возобновление и обеспечение бесперебойной деятельности предпринимателей, которые являются клиентами банков.

В 2020 году малому бизнесу было выделено кредитов и финансовой помощи на 120 трлн сумов. В результате более 104 тысячи предприятий, пострадавших от пандемии, восстановили деятельность, а оборотные средства частных предприятий увеличились на 33% по сравнению с предыдущим годом, сообщал президент Шавкат Мирзиёев.

Показатель продолжит расти, но это не повлияет устойчивость банковской системы

Банковская система завершила 2020 год с долей проблемных кредитов на уровне 2,1%, но на 1 февраля показатель вырос уже до 2,7%, а на 1 марта — до 2,8%, или 7,8 трлн сумов (всего в кредитном портфеле — 280,2 трлн сумов). По данным замглавы ЦБ Аброрхужа Турдалиева, на 1 апреля показатель вырос до 3,6%.

Он сообщил, что во время пандемии и ограничительных мер Центральный банк ожидал, что доля проблемных кредитов в кредитном портфеле банков превысит двухзначную цифру.

«Но восстановление деловой активности и соответствующие меры по пролонгации, пересмотру кредитов, создание дополнительных условий со стороны банков существенно сдержало это. Но всё равно есть ряд отраслей, которые не восстановились. Есть достаточный объём предприятий, у которых есть проблемы. Эти заёмщики непосредственно влияют на своевременный возврат средств [банкам]», — заявил замглавы ЦБ.

Аброрхужа Турдалиева сообщил, что показатель NPL в кредитном портфеле банков продолжит расти.

«Мы ожидаем, что этот уровень будет всё-таки поэтапно расти, поскольку пандемия своё влияние оказывает. Есть переменные, которые влияют на ситуацию. Эта цифра будет расти, но мы считаем, что она останется однозначной. На самом деле этот уровень достаточно приемлемый, поскольку на сегодняшний день уровень капитала и ожидаемой прибыли будет покрывать», — заявил он.

Заместитель председателя Центрального банка подчеркнул, что предстоящий рост доли проблемных кредитов «существенно не повлияет на устойчивость банковской системы».

«Можно сказать, что уровень капитализации позволит банковской системе удовлетворить прогнозируемый спрос на этот год», — сказал Аброрхужа Турдалиев.