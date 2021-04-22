Реалии современного мегаполиса со стремительно растущим уровнем комфорта заставляют задуматься не просто о жилье, а об элитной квартире в респектабельном квартале. Мечта с легкостью станет реальностью при покупке желанных квадратов на старте продаж. Согласно мировому опыту, при вложении в жилье на этапе котлована можно сэкономить до 30% стоимости.

Сердце гор

Infinity находится в географическом центре Ташкента, с видом на великолепие Чаткальского хребта западного Тянь-Шаня. Это выбор успешных людей, которые ценят стиль, комфорт и уединение. Своим жителям Infinity подарит ощущение природного простора и свободы, гармонично сочетающихся с городской жизнью класса «люкс». Spirit — один из пяти домов проекта, покупка жилья в котором доступна уже сегодня.





Каждый из пяти домов комплекса Infinity — искусная архитектурная идея с детально продуманными планировочными решениями. Архитектура всего комплекса задумана подчеркнуть и создать гармоничную связь с природой. Открытые террасы с игровыми и прогулочными зонами существенно расширяют пространство для отдыха на свежем воздухе. Панорамный вид раздвигает границы, давая возможность любоваться городским пейзажем в обрамлении гор.

Динамика цен

На старте продаж застройщик всегда устанавливает привлекательные цены, что выгодно и бизнесу, и клиенту. Первые привлекают покупателей, вторые — вкладывают в жилье на 30−40% меньше, чем при более поздней покупке.





Как только начинается возведение этажей, цена на этой стадии вырастает на 5−7%. На этапе монтажа крыши стоимость квадрата повышается еще на 10−15%. Последний значимый скачок до 20% — это прием дома госкомиссией и ввод в эксплуатацию. Девелопер советует не ждать этого этапа, чтобы не переплатить.

Главное правило для желающих сэкономить: чем больше новостройка готова к проживанию в ней, тем дороже квадратный метр.

Квартира в подарок

Дома, возводимые под брендом Golden House, узнаваемы и желанны, а также пользуются высоким спросом. Два и пяти домов резиденции Infinity уже практически распроданы.

Можно осуществить желание и приобрести жилье класса «люкс» — открыты продажи Spirit — третьего дома комплекса.





До 15 июня всех инвесторов ждет бонус при покупке жилья в Infinity от Golden House — возможность выиграть еще одну квартиру от девелопера. Крупная акция от застройщика — решение для тех, кто не только ценит свое время и деньги, но и привык грамотно их инвестировать. Вторая квартира будет отличным подарком для детей или родителей, а может и станет стартом арендного бизнеса.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−888−18−88.

Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: Orient Finans Bank, ЖК «Новомосковская».

Сайт: infinity-gh.uz

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